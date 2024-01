Une opération de « transplantation » d’arbres sur la place du Diamant Les travaux de la place du Diamant et de son parking vont prochainement débuter. Depuis quelques jours, la direction de l’environnement, du végétal et du littoral de la Ville d’Ajaccio mène une opération de « transplantation » d’arbres et d’arbustes dans le but de conserver une partie du parc végétal existant.



En cette matinée de janvier, alors que les premiers rayons de soleil caressent la statue de Napoléon et ses quatre frères, la place du Diamant, cœur battant d’Ajaccio, reprend vie... Les bars et les commerces alentours ouvrent leur porte et le quartier s’anime peu à peu.

Sur la place, les agents de la direction de l’environnement, du végétal et du littoral et des moyens lourds de la Ville d’Ajaccio s’affairent dans l’une des jardinières, située non loin du monument. Ils pilotent une opération aussi délicate que particulière : la transplantation d’un laurier tige. Dans le jargon du jardinage, transplanter signifie « déterrer un végétal pour le planter ailleurs ».



Après avoir dégagé des mottes de terre autour du tronc, la pelleteuse s’active pour le déloger de terre. Le laurier sera ensuite déraciné et lesté afin d’être acheminé au Trottel en camion benne où il rejoindra la place Emmanuelle Arène. Là-bas, il sera mis en terre dans la foulée : « L’enjeu est de préserver l’arbre de tout stress supplémentaire », souligne Laurent Coppolani, chef du service Moyens et production au sein de la direction de l’environnement, du végétal et du littoral.



Cette opération de dessouchage intervient alors que la municipalité s’apprête à lancer les travaux de rénovation de la place du diamant et de son parking.



« La direction de l’environnement a souhaité récupérer le maximum d’essences présentes sur la place afin qu’elles soient replantées dans trois secteurs de la ville : au Trottel, le long du front de mer de l’entrée de ville et sur le rond-point de l’Orée du bois », précise le responsable.

20 arbres et environ 80 arbustes concernés La transplantation s’avère une opération délicate et traumatisante pour l’arbre et son système racinaire. Elle doit être réservée aux sujets en bonne santé, indemnes de défauts majeurs et présentant un intérêt paysager ou une valeur patrimoniale forte.



La direction de l’environnement du végétal et du littoral a ainsi sélectionné, outre les lauriers tiges, des palmiers humilis, des trachycarpus, des goyaviers, des bougainvilliers et faux poivriers, deux muriers platanes, ainsi que deux magnolias.



« On aurait souhaité récupérer davantage d’essences mais certaines espèces ne vont pas supporter la transplantation. Cela peut tenir à la fois à leur taille, leur âge ou bien, tout simplement, aux caractéristiques de leur espèce », remarque Laurent Coppolani.



Ce sont, au total, 20 arbres et près de 80 arbustes qui sont concernés par cette opération.



Au Trottel, un deuxième équipe a ainsi pris le relais et procédé à la mise en terre de huit palmiers humilis et de deux lauriers aux abords de la place Emmanuel Arène. Des feuillus, de types camphriers et Eugenia, seront ensuite intégrés dans la continuité de la trame végétale déjà implantée du côté du boulevard Albert 1er.

En attendant les prochains transferts d’arbres et d’arbustes, la place du Diamant bientôt mise à nue sera fin prête pour les premiers coups de pelleteuse en lien avec sa requalification complète.





Actualités Environnement