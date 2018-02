Une aide de l'Etat pour la création de la halle aux marchés U Statu susteni a criazioni di u marcatu annant'à a piazza Campinchi

La création de la halle aux marché de la place Campinchi a été retenue par le ministère de l'économie et des finances pour bénéficier d'une aide, de 200 000 euros, du Fonds d'intervention pour les Services, l'Artisanat et le Commerce (Fisac). Une première.



une subvention d’investissement de 200 000 euros pour la réalisation des travaux de la halle aux marchés de la place Campinchi. C’est la première fois que la Ville d’Ajaccio est bénéficiaire de ce dispositif d’Etat destiné à soutenir les activités commerciales et artisanales de proximité.



LA CANDIDATURE DE LA VILLE D’AJACCIO.

Le 27 janvier 2017, la Ville d’Ajaccio, par l'entremise de la SPL Ametarra, qui assure la maitrise d’ouvrage de la construction de la halle des marchés de la place Campinchi, a déposé sa candidature auprès de la DIRECCTE de Corse. Il s’agit de la première candidature de la Ville d’Ajaccio depuis l’existence du dispositif.



Le projet de halle des marchés de la place Campinchi entend répondre à plusieurs objectifs stratégiques en matière de développement et d’attractivité commerciale : Développement des activités alimentaires non sédentaires actuelles

Développement d'installation de nouvelles activités alimentaires de proximité

création d'un centre d’attractivité commercial tourné essentiellement vers l’alimentaire en cœur de ville sur des valeurs de qualité et de produits du terroir . La halle des marchés permettra aux différents espaces commerciaux non sédentaires ajacciens de se retrouver au sein d'un espace unique et partagé. Avec Homogénéité des installations commerciales non sédentaires ;

Meilleure localisation de la halle aux marchés ;

Diversification de l’offre commerciale sur les halles et marchés

espace réservé à la production des patrons-pêcheurs en un lieu bénéficiant d’une attractivité forte ;

Renforcement du nombre d’exposants présents en période hivernale par le regroupement de l’ensemble des activités sur un même espace.

Reconnexion de ces activités commerciales non sédentaires avec les activités commerciales sédentaires.

L’offre commerciale de cette infrastructure sera composée de trois espaces :

Une halle d’environ 400 m² de surface de vente qui accueillera :

Un espace dédié et identifié pour la commercialisation des produits de la pêche (halle des poissons) pour un maximum de 10 bancs ;

Les autres activités alimentaires traditionnelles.

Un Marché couvert d’environ 800 m²;

Le Fisac le Fonds d’intervention pour la sauvegarde de l’artisanat et du commerce (FISAC) a pour vocation de répondre aux menaces pesant sur l’existence des services artisanaux et commerciaux de proximité dans des zones rurales ou urbaines fragilisées par les évolutions économiques et sociales. Depuis Créé par la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l’amélioration de leur environnement économique, juridique et social,a pour vocation de répondre aux menaces pesant sur l’existence des services artisanaux et commerciaux de proximité dans des zones rurales ou urbaines fragilisées par les évolutions économiques et sociales. Depuis la loi du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises le pilotage du FISAC est réalisé en fonction de priorités gouvernementales et des disponibilités budgétaires. Il s’est agit ainsi de remplacer un dispositif fonctionnant selon une logique de guichet, qui ne permettait pas de mettre en avant les priorités du gouvernement en matière de soutien au commerce et à l’artisanat de proximité, par un nouveau dispositif fonctionnant selon une logique de sélection des meilleurs projets. Ainsi chaque année, le ministère de l’économie public un appel à projet établissant les priorités retenues pour l’année en cours.

