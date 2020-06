Un bus musical pour fêter la Musique Dimanche 21 juin 2020 Malgratu i cundizioni sanitarii da rispittà, u ministru di a cultura hà dicisu di mantena a festa di a musica è a municipalità vi prupona un bellu prugrama

Le 15 mai, Franck Riester, Ministre de la Culture, a indiqué sur RTL que la « 39e édition de la fête de la musique », aura bien lieu malgré les contraintes sanitaires actuelles. Alors que beaucoup de villes ont décidé d’annuler l’événement, la municipalité d’Ajaccio a choisi de maintenir cette grande messe musicale en soutien à la création artistique insulaire. Cette édition proposée en format réduit respectera les protocoles sanitaires en vigueur.



Dimanche 21 juin, les Français fêteront la musique comme chaque année depuis 1982. Mais cette édition 2020 aura une allure particulière en raison des recommandations sanitaires liées à la pandémie de Covid-19.

Dans ce contexte, la Direction de la Culture de la Ville d’Ajaccio a adapté sa programmation artistique à la situation actuelle.

En soutien à la scène artistique corse et ajaccienne, le choix s’est porté vers deux artistes locaux à l’univers très différents afin de toucher un public le plus large possible : Carmin Belgodère et le groupe de rock Flare.

Le format privilégiera la déambulation musicale dans les quartiers de la Ville et des haltes musicales de 10 à 15 minutes sur des lieux propices à maintenir la distanciation sociale. Pour ce faire, la Direction de la Culture a noué un partenariat avec l’entreprise de bus « Ajaccio Vision ». Les musiciens joueront à ciel ouvert sur un bus qui sillonnera la ville d’Est en Ouest.

Les préconisations sanitaires s’inviteront à la fête en privilégiant la désinfection des équipements (bus, instruments de musique) et en fournissant un stock de masques et de gel hydro alcoolique à tous les participants.

La commune invite la population à suivre ces déambulations musicales depuis son balcon ou lors des haltes musicales …

Programme 1er concert musique traditionnelle 19H00-20H30 : Carmin Belgodère

Après la conjecture complexe, parfois difficile que nous venons de traverser et que nous connaissons encore suite à l’épidémie de Coronavirus, Carmin Belgodere appelle au voyage en proposant des titres provenant de ses précédents albums, ainsi que des créations récentes. Avec des harmonies tissées par l’expérience et les rencontres du musicien, va et vient en jazz et influences extra-européennes, elles donnent à la Corse un champ d’expression contemporain.



2e Concert rock 21H30-23H00 : Flare

Depuis leur premier EP (extended play) intitulé "SHOULDER TO SHOULDER", Flare nous ramène vers les années 90, la "britpop" et sa simplicité désarmante... Une réminiscence des rues grises de Manchester, des refrains qui "appellent les foules", et quelques touches de pop bien senties, le tout enrobé de synthétiseurs



La déambulation

Durant la déambulation un enregistrement musical sera diffusé et / ou les artistes joueront. Il sera prévu 2 ou 3 haltes de 10 à 15 min max, durant le parcours. Ces haltes seront des mini concerts.

1er départ – déambulation vers Mezzavia retour par les Salines et les Cannes.

1er concert 19H00-20H30 : Carmin Belgodère

Départ : Place Foch – cours Napoléon – boulevard Charles Bonaparte - avenue Maréchal Juin



1er arrêt : E.H.P.A.D St Cécile

Route de Mezzavia jusqu'au dernier rond point de l'Aqueduc



Retour : avenue Noël Franchini– rue François Pietri

2e Arrêt place Jean Casili : un emplacement sera délimité.

Cours Jean Nicoli – rue Ange Moretti – Nicolas Peraldi – montée St Jean – cours Napoléon - Place Foch



2e départ : déambulation vers St Jean et retour en centre-ville

2e concert 21H30-23H00 : Groupe Flare



Départ : Place Foch – cours Napoléon – Place Abbatucci – avenue Colonel Colonna d’Ornano – boulevard Dominique Paoli – avenue Kennedy –

1er Arrêt pôle d’activité du Loretto

Retour : rue du Docteur Del Pellegrino – cours Napoléon- Avenue de Paris – cours Grandval – cours du Général Leclerc - boulevard Madame Mère – boulevard Albert 1er

2e Arrêt Statut de la pudeur : un emplacement sera délimité.

Boulevard Lantivy - boulevard Rossini- avenue Eugene Macchini - avenue du 1er Consul - avenue Serafini - place Foch - quai Napoléon

3e Arrêt final Place Foch : un emplacement sera délimité

