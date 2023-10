Triathlon des îles Sanguinaires Au programme : 1,5 km de natation, 55 km de Vélo de route et 10 km de course à pied sur un parcours mixte, route/trail : le triathlon des Îles Sanguinaires se déroule ces 28 et 29 octobre au Grand Site des Iles Sanguinaires et de la Pointe de la Parata.



🍃 Une épreuve est labellisée « développement durable » et « label Mixité » par la Fédération Française de Triathlon.



Une action de ramassage des déchets aura lieu à chaque fin d'épreuves.



Depuis 4 ans, la ligue Corse organise une épreuve sportive exceptionnelle sur le magnifique site de la Parata. Cette manifestation regroupe deux épreuves pour les jeunes et un relais mixte par équipe de quatre, qui est actuellement utilisé pour le Championnat de Corse de cette discipline. La Corse est le seul endroit en France à proposer ce format de compétition pour un championnat régional. Ce triathlon est d'une difficulté exceptionnelle avec 1,7 km de natation, 55 km de vélo de route et 13 km de course à pied sur un parcours mixte de route et de trail. Cette compétition, qui incarne le dépassement de soi, sera une référence incontournable en Europe pour les athlètes. La manifestation est labélisée "développement durable" et "label féminin" par la FFTRI. Les organisateurs sont soucieux du respect de l'environnement et assureront un ramassage des déchets après la course.



Le programme comprend le relais mixte et les épreuves pour les jeunes. Les dossards seront retirés le jour de la course le matin même, avec une présence obligatoire des participants avant 11h00 pour la course principale et avant 10h00 pour les épreuves jeunes. La mise en place des vélos aura lieu le samedi de 12h00 à 12h45. Les épreuves jeunes commenceront à 11h00, et la course principale débutera à 13h00, après la mise en place de la sécurité sur l'eau et sur la route. Chaque concurrent devra suivre le parcours natation en entier en contournant les bouées par la droite, puis le parcours vélo en allant contourner la flamme sur la route au demi-tour de l'hôtel Stella di Mare, et enfin le parcours course en allant contourner la flamme devant le restaurant des Iles des Sanguinaires. Les concurrents pourront récupérer leur vélo seulement après l'arrivée du dernier concurrent.



Pour la grande épreuve, les dossards seront retirés obligatoirement le samedi après-midi jusqu'à 17h, avec une présence obligatoire des participants avant 8h00. La mise en place des vélos aura lieu le dimanche de 7h30 à 8h00. Le départ de la course aura lieu à 8h30, après la mise en place de la sécurité sur l'eau et sur la route. Chaque concurrent devra suivre le parcours natation dans sa totalité en contournant les bouées par la gauche, puis le parcours vélo au départ du grand site, et enfin le parcours course au départ du grand site également. Les concurrents pourront récupérer leur vélo seulement après l'arrivée du dernier concurrent.

Accueil Envoyer à un ami Imprimer