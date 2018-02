Toujours plus proches de vous... Trottel/Miot Les réunions de quartier se poursuivent, ce samedi 10 février à 10h00, c'est à la Cité Grossetti, que le maire vous donne rendez-vous pour présenter les opérations réalisées dans le quartier de Trottel et Miot, les projets en cours et ceux à venir. Venez échanger avec lui, les élus, des directeurs de services municipaux. Ci-dessous, voici dans les grandes lignes une partie des sujets abordés.







Cliquez sur le lien pour découvrir les opérations présentées Cité Grossetti 2018.pdf (15.03 Mo)



