Stationnement : retour à la normale lundi 8 juin In tempu di cunfinamentu u staziunamentu era di rigalu ma à partasi da l'8 di ghjugnu vultarà à a nurmali

Pendant toute la période du confinement, la Ville d’Ajaccio avait décidé de rendre gratuit son stationnement en surface, ainsi que l’accès à tous ses parkings. Pour accompagner habitants et commerçants dans la première phase du déconfinement, le maire et son premier adjoint Stéphane Sbraggia ont maintenu cette gratuité autant que possible. La reprise des activités et l’entrée dans la phase 2 du déconfinement amènent désormais la Ville d’Ajaccio à revenir à un fonctionnement normal du stationnement, dès ce lundi 8 juin.







Pour rappel :

Concernant le parking du Diamant, les abonnés mensuels ne seront pas facturés sur la période de gratuité et les abonnés annuels seront remboursés.





Pour tout renseignement Stationnement et régie des horodateurs Rue Cardinali - quartier Moncey

Tél. : 04.95.51.52.53 /



Rue Cardinali - quartier MonceyTél. : 04.95.51.52.53 / horodateurs@ajaccio.fr

Facilitez votre stationnement

Plus besoin d’avoir de la monnaie sur soi, d’entrer sa plaque d’immatriculation sur l’horodateur à chaque stationnement ou de courir pour prendre un nouveau ticket : avec PayByPhone, les automobilistes ont l’horodateur dans leur poche ! Un gain de temps considérable qui va faciliter le quotidien et le déplacements.

LE PAIEMENT DU STATIONNEMENT OÙ ON VEUT, QUAND ON VEUT Disponible depuis l’application mobile (Android ou iOS), le site internet et même par serveur vocal, PayByPhone permet à ses utilisateurs de payer leur ticket de stationnement qu’ils soient en rendez-vous, au marché, chez des amis…

Quelques étapes suffisent pour sélectionner la zone et la durée de stationnement puis valider le paiement. Ensuite, plus besoin d’y penser : les alertes de rappel avant la fin permettent d’éviter les oublis et les fonctions « prolonger » et « stopper » permettent d’ajuster le ticket à distance – pour ainsi ne payer que le temps réellement utilisé. Moins de stress, plus d’économies !



A la fin du stationnement, un reçu est envoyé à l’utilisateur, qui peut également le télécharger en PDF depuis son compte sur le site PayByPhone. Côté contrôle, les agents de surveillance n’ont qu’à scanner la plaque d’immatriculation du véhicule pour voir le ticket en temps réel sur leur terminal.



CRÉATION DE COMPTE PAYBYPHONE ET INFORMATIONS ici https://ajaccio.e-habitants.com/login L'application PayByPhone vous dispense de vous rendre à un horodateurs pour payer votre stationnement. Vous pouvez même le faire à distance pour renouveler votre ticket si besoin est.Plus besoin d’avoir de la monnaie sur soi, d’entrer sa plaque d’immatriculation sur l’horodateur à chaque stationnement ou de courir pour prendre un nouveau ticket : avec PayByPhone, les automobilistes ont l’horodateur dans leur poche ! Un gain de temps considérable qui va faciliter le quotidien et le déplacements.Quelques étapes suffisent pour sélectionner la zone et la durée de stationnement puis valider le paiement. Ensuite, plus besoin d’y penser : les alertes de rappel avant la fin permettent d’éviter les oublis et les fonctions « prolonger » et « stopper » permettent d’ajuster le ticket à distance – pour ainsi ne payer que le temps réellement utilisé. Moins de stress, plus d’économies !A la fin du stationnement, un reçu est envoyé à l’utilisateur, qui peut également le télécharger en PDF depuis son compte sur le site PayByPhone. Côté contrôle, les agents de surveillance n’ont qu’à scanner la plaque d’immatriculation du véhicule pour voir le ticket en temps réel sur leur terminal.

Accueil Envoyer à un ami Imprimer