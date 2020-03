Situation météorologique à surveiller pour le phénomène « vagues-submersion » et « pluie-inondation » Concernant le département de la Corse-du-Sud, Météo-France a prorogé la vigilance jaune « situation météorologique à surveiller » pour le paramètre « vagues-submersion » jusqu’au mardi 03 mars 2020 à 06h00 au moins, et a édité également un bulletin de vigilance jaune « situation météorologique à surveiller » pour le paramètre « pluie-inondation » jusqu’au lundi 02 mars 2020 à 22h00.



Paramètres « vagues-submersion »

Un flux de secteur Sud-Ouest soutenu se met en place ce dimanche depuis la mer d’Alboran jusqu’au golfe de Gênes.

Les vents forts au large dimanche sur le bassin méditerranéen génèrent des vagues de Sud à Sud- Ouest, atteignant la Corse lundi encours de matinée.

À partir de lundi après-midi, les vagues gardent une composante Sud-Ouest sur l’Ouest de la Corse (le golfe d’Ajaccio est particulièrement exposé).

C’est dans la nuit de lundi à mardi que les vagues de secteur Ouest s’amplifient sur la façade occidentale de la Corse (les golfes de Sagone et de Porto sont alors les plus exposés).

Les déferlements associés aux fortes vagues combinés à une surélévation du niveau de la mer (surcote) risquent d’engendrer des submersions sur les parties basses ou vulnérables du littoral.



Paramètres « pluie-inondation»

Dans l’après-midi, de nouvelles précipitations sous forme d’averses se produisent principalement sur les contreforts occidentaux de l’île et le relief. Ce sont les précipitations les plus fortes attendues, de l’ordre de :

- 30 à 50 mm très localement, en quelques heures sur les reliefs occidentaux,

- 50 à 80 mm localement, 100 à 120 mm sur les contreforts Ouest, jusqu’en milieu de nuit.

qui faiblissent nettement en première partie de nuit.

La limite pluie-neige se situe vers 1 800 à 2 000 m.



Pour se tenir informé de l’évolution des conditions météorologiques auprès de Météo France : composez le 05 67 22 95 00 ou consultez www.meteofrance.com

