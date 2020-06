Signature de la convention Sport-Santé-Culture-Civisme (2S2C) entre la Ville d'Ajaccio et l'Académie de Corse Du fait de la crise sanitaire et dans le cadre de la reprise progressive des cours dans les écoles et les collèges, les contraintes de distanciation entraînent des conditions d’accueil très particulières, avec un nombre restreint d’élèves pris en charge simultanément par leur professeur.



Avec le dispositif Sport-Santé-Culture-Civisme (2S2C) il est possible de proposer aux élèves des activités éducatives et ludiques pendant le temps scolaire, complémentaires de leurs apprentissages en classe.



En signant une convention avec le directeur académique des services de l’éducation nationale de leur département, les collectivités volontaires sont accompagnées par l’État pour organiser cet accueil.







Quels types d’activités peuvent-être proposés ? Les activités sont proposées par la collectivité. Elles peuvent prendre des formes variées, dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Pour les activités sportives par exemple, les pratiques extérieures seront privilégiées, ainsi que les pratiques individuelles (course, parcours de motricité, préparation physique généralisée, danse, yoga, etc).

Pour les activités artistiques et culturelles, il peut s’agir par exemple d’ateliers d’arts plastiques autour du dessin, d’ateliers d’improvisation théâtrale, d’ateliers d’écriture, de rencontres avec des artistes etc.

Pour les activités civiques, il peut s’agir par exemple d’activités autour de l’engagement citoyen, d’activités autour du développement durable, etc.

Le programme dans les écoles d’Ajaccio La ville d’Ajaccio a souhaité s’associer à cette démarche avec le Rectorat de l’Académie de Corse, afin de proposer des activités permettant de répondre au cahier des charges.



La mairie d’Ajaccio met à disposition le personnel habilité de l’Ecole Municipale des Sports ainsi que les enseignants du conservatoire de Musique, Danse et Arts dramatiques Henri Tomasi, des écoles de la ville d’Ajaccio dans le cadre du dispositif 2S2C.



Par ailleurs, la Direction de la culture de la ville d’Ajaccio a travaillé afin de proposer des interventions culturelles en complément de celles déjà existantes telles que les classes voix-cordes-danse (Ecole Veil – Ecole Sampiero) ou encore l’Atelier de pratique artistique Thé à trois (Cie Thé à trois au sein de l’école Forcioli Conti).

Nouvelles activités dans le cadre du 2C2S Activité dédiée à la pratique circassienne

Compagnie Créacirque

- échauffement ludique corporel, échauffement vocal, avec matérialisation au sol dans des cerceaux de l'espace de chacun

- jeux d'expression: jeux de miroir, mime, clown

- jeux de déplacements de type charivari (déplacement en ligne, en cercle, avec respect des distances)

- travail avec objets de jongleries: cerceaux, assiettes chinoises, diabolos

(nous disposons d'une quantité suffisante pour que chaque enfant ait son matériel)



Pour info, pour chacune des propositions, Mme Borel (IEN en charge du secteur à Propiano) lui a confirmé que l'inspecteur est ok en rapport au respect des gestes barrière...

Public : les maternelles et CP

Durée : 1h/1h15 d'atelier



Activité liée à la pratique de la danse

Cie Crécorsica

- Utiliser des postures inhabituelles et étranges pour ponctuer ce mouvement continu afin de donner une musicalité au geste chorégraphique.

Cette sensation investit tous les espaces, il peut s’effectuer au sol et s’enchaîner par un rebond très haut pour ensuite revenir debout sur ses deux appuis…

Public : Maternelles

Durée : 1h/1h15 d'atelier



