Sécurité : des plateaux traversants déployés à des emplacements clés de la ville Sicurità : in parechji lochi di a cità, a strada hè stata rialzata pà francalla in sicurità

L'aménagement urbain est un élément essentiel de la sécurité et du bien-être des citoyens. Parmi les initiatives visant à rendre les rues plus sûres et plus conviviales, l'installation de plateaux traversants à des points stratégiques est devenue une pratique de plus en plus courante. La Ville d’Ajaccio a récemment déployé plusieurs équipements de ce type.



C’est une préoccupation dont il est régulièrement question lors des Cafés Citoyens organisés par la Ville d’Ajaccio ou au fil des sollicitations dont le service Allo Mairie fait l’objet. La sécurité des piétons, associée à une réduction de la vitesse automobile et à des quartiers où la mobilité s’exerce de façon toujours plus apaisée, figurent parmi les demandes les plus récurrentes formulées par la population. Des sollicitations qui font écho à la volonté de la municipalité d’améliorer le bien-être des Ajacciens en ville.



C’est dans ce cadre qu’une campagne de déploiement de nouveaux plateaux traversants a débuté à Ajaccio, qui concerne des emplacements clés de l’agglomération. Ces dispositifs de surélévation de la chaussée visent plusieurs objectifs :



Sécurité piétonne améliorée : l'un des principaux avantages des plateaux traversants est l'amélioration de la sécurité pour les piétons. En ralentissant la circulation automobile à ces emplacements, les piétons ont plus de temps pour traverser. Les passages surélevés facilitent également la visibilité des piétons et la circulation des personnes à mobilité réduite.



Réduction des accidents : ces dispositifs incitent naturellement les conducteurs à réduire leur vitesse et améliorent la sécurité routière globale.



Mobilité active favorisée : ils encouragent les déplacements doux, comme la marche et le vélo, en rendant les déplacements plus pratiques et plus sûrs. Cela a un impact positif sur la santé des citoyens en les incitant à adopter un mode de vie plus actif.



Environnement plus sain : l’abaissement de la vitesse contribue également à diminuer le bruit et la pollution de l'air, rendant ainsi les quartiers plus agréables.





Les emplacements des nouveaux plateaux traversants



La campagne actuelle porte sur le déploiement de plusieurs nouveaux dispositifs, pour certains déjà réalisés.



Réalisés dernièrement : Avenue Mont Thabor, au niveau de Pôle Emploi.

Avenue Eugène Macchini, au pied de la place de la cathédrale.

Route de Mezzavia, au niveau de l’école d’infirmières.

Avenue Noël Franchini, au niveau de l’enseigne Cavallaro décors (non traversant, uniquement un ralentisseur).

Chemin d’Appietto (2 dos d’ânes).

Chemin d’Aqualonga (1 dos d’âne).

Les prochains aménagements : Bd Pascal Rossini, au niveau du casino municipal (2 e quinzaine du mois de novembre).

quinzaine du mois de novembre). Avenue du 1er Consul (avant fin 2023).





