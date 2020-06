Séance du 29 juin 2020

1 - Désignation des membres du conseil municipal appelés à siéger à la commission de contrôle chargée de la révision des listes électorales suite à l'élection municipal du 15 mars 2020.

Rapporteur : Monsieur Laurent Marcangeli, Le Maire



2 - Renouvellement de la commission extra municipale chargée des halles foires et marchés et d'une commission extra municipale chargée de l'occupation commerciale du domaine public

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, adjoint délégué



3 - Eco Quartier de la Miséricorde: Etudes

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, adjoint délégué



4 - Approbation du compte administratif de l'exercice 2019 - Budget Principal

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, adjoint délégué



5 - Approbation du compte de gestion de l'exercice 2019 dressé par le comptable public Budget Principal

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, adjoint délégué



6 - Approbation du compte administratif de l'exercice 2019 - budget annexe du stationnement

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, adjoint délégué



7 - Approbation du compte de gestion de l'exercice 2019 dressé par le comptable public Budget annexe du stationnement

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, adjoint délégué



8 - Approbation du compte administratif de l'exercice 2019 - Budget annexe ANRU

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, adjoint délégué



9 - Approbation du compte de gestion de l'exercice 2019 dressé par le comptable public Budget annexe de l'ANRU

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, adjoint délégué



10 - Approbation du compte administratif de l'exercice 2019 - Budget de la régie des parkings

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, adjoint délégué



11 - Approbation du compte de gestion de l'exercice 2019 dressé par le comptable public Budget de la régie des parking

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, adjoint délégué



12 - Approbation du compte administratif de l'exercice 2019 - Budget de la régie du port de plaisance

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, adjoint délégué



13 - Approbation du compte de gestion de l'exercice 2019 dressé par le comptable public Budget de la régie du port de plaisance

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, adjoint délégué



14 - Affectation du résultat du compte administratif de l'exercice 2019 - Budget Principal

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, adjoint délégué



15 - Affectation du résultat du compte administratif de l'exercice 2019 - Budget annexe du stationnement

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, adjoint délégué



16 - Affectation du résultat du compte administratif de l'exercice 2019- Budget annexe de l'ANRU

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, adjoint délégué



17 - Affectation du résultat du compte administratif de l'exercice 2019 - Régie des parkings

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, adjoint délégué



18 - Affectation du résultat du compte administratif de l'exercice 2019 - Port de plaisance : régie avec autonomie financière

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, adjoint délégué



19 - Rapport d'orientation budgétaire 2020

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, adjoint délégué



20 - Vote des taux des impôts directs locaux

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, adjoint délégué



21 - Projet de réalisation d'études (phase conception) dans le cadre du projet de création d'une cuisine centrale et de mise en conformité des offices : coût de l'opération et plan de financement.

Rapporteur : Madame Rose-Marie Ottavy-Sarrola, adjointe déléguée



22 - Travaux de d'agrandissement de la cantine de l'école primaire de PIETRALBA: coût de l'opération et plan de financement.

Rapporteur : Madame Rose-Marie Ottavy-Sarrola, adjointe déléguée



23 - Avenant à la convention de portage du 9 novembre 2017

Rapporteur : Madame Nicole Ottavy, adjointe déléguée



24 - Acquisition par la commune d'Ajaccio des parcelles cadastrées section AR n°97p et 98p en vu de l'élargissement du chemin d'Acqualonga

Rapporteur : Madame Nicole Ottavy, adjointe déléguée



25 - Acquisition à l'euro symbolique par la Commune d'une fraction de l'ancien immeuble dénommé "Caserne Miollis" cadastrée BY n°293.

Rapporteur : Madame Nicole Ottavy, adjointe déléguée



26 - Convention de gestion d'équipements et de services liés à la compétence eaux pluviales urbaines

Rapporteur : Madame Nicole Ottavy, adjointe déléguée



27 - Restructuration de la section bébés du multi-accueil du Parc Berthault : coût de l'opération et plan de financement.

Rapporteur : Madame Annie Costa-Nivaggioli, adjointe déléguée



28 - Attribution de récompenses et d'aides relatives aux projets portés par la Maison de Quartier St Jean

Rapporteur : Madame Aurélia Massei, adjointe déléguée



29 - Renouvellement des Projets Sociaux 2020-2024 de la Maison de Quartier des Cannes et du Centre Social des Salines

Rapporteur : Madame Aurélia Massei, adjointe déléguée