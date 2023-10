Salont du chocolat et des délices d'Ajaccio Le salon du chocolat est de retour du 3 au 5 novembre au Palais des congrès d'Ajaccio de 10h à 20h.









Programme



Jeux concours



Pour jouer connectez-vous sur notre page Facebook Cità d'Aiacciu :

- Identifiez un(e) ami(e) en commentaire

- Partagez ce post

- Croisez les doigts !





Places à retirer sur présentation d'une pièce d'identité à l'accueil de l'Hôtel de Ville dès publication des résultats.

