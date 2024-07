Saison handiplage 2024 Da u prima di lugliu sin'à u 31 di aostu, u Ricantu è u Trottel poni accoglia a ghjenti tocca d'infirmità

A partir du 1er juillet et jusqu'au 31 aout, les personnes en situation de handicap pourront à nouveau profiter des plaisirs de la baignade sur les sites de Trottel, de Terre Sacrée et du Ricanto, grâce aux équipements mis en place par la municipalité.



Ricanto / site labellisé Handiplage surveillance assurée tous les jours de 11h00 à 18h00

tapis d'accès à la mer

1 tiralo

places de stationnement adaptées

sanitaire adapté

présence d'un handiplagiste à la demande les lundi, samedi et dimanche pour l'assistance à la baignade (demande à formuler la veille avant 19h00 au 06.03.87.53.60 ou 07.77.32.74.87)

Terre Sacrée surveillance assurée tous les jours de 11h00 à 18h00

tapis d'accès à la mer

1 tiralo

sanitaire adapté

places de stationnement adaptées Trottel / site labellisé Handiplage surveillance assurée tous les jours de 11h00 à 18h00

tapis d'accès à la mer

plateforme d'accueil

2 tiralos

dispositif audioplage pour les personnes déficientes visuelles

places de stationnement adaptées

sanitaire adapté

présence d'un handiplagiste pour une assistance à la baignade le lundi, mercredi, vendredi, samedi et dimanche



Pour toutes informations 06.03.87.53.60 ou 07.77.32.74.87





Accueil Envoyer à un ami Imprimer