Rue Fesch, opérations de lutte contre les incivilités en zone piétonne Pour lutter contre les incivilités en matière de stationnement, de circulation automobile en zone piétonne ou encore de dépôts sauvages d'ordures ménagères, la police municipale effectuent des patrouilles quotidiennes et verbalise les infractions. Une opération "vigilance" portée par le premier adjoint, Stéphane Sbraggia, délégué à la sécurité publique et à la police municipale



Il y a vingt ans tout juste, ou presque, la rue Fesch devenait piétonne. Une petite révolution à Ajaccio où les passants découvrent alors cette longue rue leur être réservée. Le 9 juin 2000, par arrêté municipal, la rue Fesch est mise en voie piétonne dans sa portion comprise entre la rue Etienne Conti et le cours Napoléon ainsi que les rues de l’Assomption, général Sebastiani, docteur Versini et la rue des Charrons. Mises à part des dérogations (voir arrêté) autorisant à circuler les personnes (riverains ou commerçants) ayant à décharger ou à charger des marchandises, les livreurs ou encore La Poste, la rue Fesch a soudainement pris une nouvelle physionomie.



Espace public

Épurée ainsi d’obstacles visuels, la perspective et le potentiel de cette artère commerçante sont ainsi devenus tout autre. Inspirant un nouveau dynamisme et surtout un nouveau mode d’occupation de l’espace public. Aujourd’hui, passants et commerçants ne s’imagineraient pas un retour en arrière. Sauf que depuis plusieurs jours des abus en termes de stationnement et de circulation de véhicules troublent l’accès piéton en même temps que l’activité commerciale.



« La piétonnisation contribue sans conteste à l'attrait patrimonial d'une rue et à sa plus-value commerciale, souligne le premier adjoint, Stéphane Sbraggia, délégué à la sécurité publique, à la police municipale et en charge du dynamisme commercial et artisanal. Le piéton doit retrouver sa place au coeur de la vie urbaine ». C’est pourquoi, sous son impulsion, des équipes de la police municipale renforcées par la brigade environnement de la Ville effectuent des rondes quotidiennes depuis une semaine. « Nos interventions permettent de rappeler la règle, l’interdiction de stationner et de circuler en dehors des dérogations autorisées, souligne Laurent Brebion, adjoint au directeur de la police municipale, Simon Pietri. On commence à en voir les effets ».





Les zones piétonnes sécurisent « Une rue piétonne est par définition piétonne, c'est pour cette raison qu'elle attire, estime André Paldacci, disquaire depuis plus de vingt ans dans la rue Fesch. Dans une zone piétonne, les gens viennent en poussette, en famille, ils flânent en toute tranquillité, il ne faut pas qu’ils se sentent en insécurité ». Vélos, trottinettes électriques ne devraient même pas être autorisées à circuler considère pour sa part une passante à la démarche mal assurée, « c’est dangereux ».



​ « Nous constatons moins d’incivilités que la semaine passée » , remarque une agente de la police municipale qui chemine en direction d’un utilitaire garé sur le trottoir pavé devant les grilles du Palais Fesch. Il est 11h45. La remorqueuse de la fourrière est sur place prête à enlever le véhicule. Le professionnel qui effectue des travaux de rénovation dans un appartement a largement dépassé l’heure autorisée. Il sera verbalisé et devra régler le déplacement du camion plateau. Dépourvues de voitures de part et d'autre, les rues général Sebastiani et de l'Assomption paraissent plus aérées, plus larges aussi. ​ « Il importe également de faire en sorte que rien n'entrave la circulation des véhicules de secours », souligne un agent municipal. De nombreuses opérations de verbalisation sont déployées dans plusieurs secteurs de la ville pour faire respecter les arrêtés municipaux entre autres.

Arrêté municipal de mise en voie piétonne de la rue Fesch AM 00 0599 rue Fesch.pdf (1.45 Mo)





