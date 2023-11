Risque inondation: présentation d'une malle pédagogique tout public

Ce mardi 28 novembre 2023, à l’ULIS (Unité localisée pour l'inclusion scolaire - école) d’Ajaccio, école élémentaire de Saint-Jean 1, qu'a été est proposée une nouvelle opération de sensibilisation au risque inondation, auprès des écoliers multi-profils. Celle-ci rassemblera des enfants en situation de handicap, suivant leur scolarité en classe ULIS*, et leurs camarades d’autres sections plus classiques. Ce moment de partage d’expérience se fera autour de la présentation d’une malle pédagogique tout public associant un conte illustré et un jeu de l’oie décliné sous différentes formes.

Cette opération s’inscrit dans le cadre de la deuxième édition de la journée nationale de la résilience face aux risques naturels et technologiques du 13 octobre 2023, pour laquelle un programme d’actions riche et diversifié s'est déroulé tout au long du mois d’octobre 2023 partout en France. L’outil innovant qui a été présenté, a fraîchement obtenu le label “Tous résilients face aux risques” par le Ministère de la transition écologique.



Lors de cette matinée de sensibilisation, six enfants de la classe ULIS, six autres d’une classe de CE2 et des enfants de maternelle ont pu suivre la lecture du conte du « Jeu de la pluie et du beau temps » en salle de classe, puis jouer en groupes au jeu dans sa version à taille humaine sous le préau.



La malle pédagogique tout public est, depuis 2019, date des premières ébauches du jeu de l’oie «jeu de la pluie et du beau temps», l’accomplissement d’une riche collaboration entre les élèves du cycle 3 (CM1-CM2), leurs professeurs, l’Académie de Corse, le centre de recherche Mayane, l’institut médicoéducatif (IME) des Moulins Blancs, l’Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) le Ciste et les services de la Ville d’Ajaccio.



Les échanges avec les professionnels de l’IME des Moulins Blancs ont mis en avant l’intérêt pédagoqique du jeu de l’oie et l’importance de cocréer une version accessible aux enfants plus jeunes ou en situation de handicap.



Ainsi, en tenant compte des différentes réflexions autour de sa forme, de son contenu et de sa maniabilité, le jeu de l’oie a été élaboré et adapté sous la forme d’une malle pédagogique tout pubic, multi-profils, multi-niveaux et multi-utilisations.



Une concertation avec la direction de l’EHPAD Le Ciste a également permis d’envisager de proposer ce jeu aux personnes âgées.