Réunion du Comité Inter-quartiers du 8 février 2018 Par essa à u più vicinu à voi, parechji riunioni in i quartieri sò privisti

Dans le cadre de la politique de proximité, des réunions périodiques avec l’association Comité Inter Quartiers présidée par M. Jean MASSIANI se déroulent en Mairie en présence d’élus et de représentants des services.



Laurent Marcangeli, maire d'Ajaccio et président de la Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien, a tenu à être présent à la réunion du 8 février afin de faire un point sur les avancées concernant notamment les différents travaux structurants au sein des quartiers abordés lors des réunions précédentes, mais également de leur apporter des réponses concrètes et de renforcer la proximité auprès des ajacciens et les ajacciennes.



Ces rencontres permettent de recueillir et de prendre en compte les doléances des représentants des différents quartiers membres de l’association concernant des problématiques de la vie quotidienne (déplacements, éclairages publiques,accessibilité...).

Ces échanges ont pour but d’œuvrer à améliorer la qualité de vie dans les quartiers au sein du territoire ajaccien.





Amélioration de la vie des quartiers et renforcement du lien social Les comités de quartiers sont des regroupements de personnes se donnant pour tâche d’animer la vie de leur quartier.

Ces comités de quartier jouent un rôle important dans le renforcement du lien social entre les habitants des quartiers et l'amélioration de la vie au sein de ceux-ci , particulièrement dans ceux dits "en difficulté" connaissant des problèmes sociaux récurrents (échec scolaire, violences, taux de chômage élevé...). Ils sont souvent créés ou animés par des associations de quartiers.



Depuis la loi du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République, des représentants des associations peuvent participer aux séances du conseil municipal afin d’informer ce dernier des actions engagées dans les quartiers. De cette manière, les comités de quartiers peuvent développer leur activité en complément avec les actions conduites sous la responsabilité de la commune.

Aux côtés des comités de quartiers, des conseils de quartiers ont été mis en place par la loi du 27 février 2002 sur la démocratie de proximité. Elle prévoit la création de conseils de quartiers dans les communes de vingt mille habitants et plus (obligatoire au-delà de quatre-vingt mille habitants). Institués par le conseil municipal, ils comprennent des élus municipaux, représentés à la proportionnelle, ainsi que des personnalités représentatives et des associations d’habitants.



Les conseils de quartier ont un rôle d’avis et de proposition sur toutes questions intéressant le quartier ou la ville (amélioration du cadre de vie, mise en place de nouveaux équipements publics…).



