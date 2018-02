Retour en images, accueil du Président Macron à Ajaccio

Vultemu in qualchì imaghjina annant'à a visita di u Prisidenti Macron in Aiacciu

Après la cérémonie d'hommage au préfet Erignac ce mardi 6 février, le Président de la République a été reçu à l'Hôtel de Ville d'Ajaccio où il s'est entretenu avec le maire, Laurent Marcangeli. Emmanuel Macron s'est ensuite rendu au Palais Fesch-musée des Beaux-arts pour admirer la collection exceptionnelle de primitifs italiens et pour découvrir l'exposition temporaire "Naturel pas naturel" où sont entre autres exposés des tableaux de Picasso pour la première fois en Corse. Retour en images.