Restos du Coeur, le CMJ organise une collecte de denrées alimentaires U cunsigliu municipali di i ghjovani faci un'uperazioni da racoglia robba da manghjà pà i "Restos du cœur" ch'ani persu tuttu dopu à l'inundazioni

Le conseil municipal des jeunes lance une grande opération de collecte de denrées alimentaires non périssables, des produits de premières nécessité, pour venir en aide à l'association Les Restos du Coeur lourdement touchée par les inondations du 11 juin dernier. En faisant vos courses pensez-y et rendez-vous samedi de 9h00 à 13h00, place Campinchi !







Une collecte de denrées alimentaires non périssables est organisée ce samedi 20 juin de 9h00 à 13h00 place Campinchi. Pensez-y en faisant vos courses



Les besoins concernent les produits alimentaires non périssables qui manquent le plus : conserves de viandes et de poissons, conserves de légumes, légumes secs, conserves de fruits, confitures, compotes, chocolat, biscuits, lait… Seuls des produits secs seront collectés, afin de permettre le transport et le stockage en toute sécurité.



C’est aussi l’occasion de collecter des produits d’hygiène (savon, gels douche, shampoing, brosse à dent, dentifrice…) et des produits pour bébé (lait de croissance, couches ou encore produits d’hygiène…).



Le CMJ a par ailleurs eu l'idée de diffuser via les réseaux sociaux pour une large diffusion, un appel aux dons pour remplacer le matériel informatique perdu. Les entreprises peuvent également faire des dons en matériel en contactant directement l'association : Suite aux inondations du 11 juin, les Restos du Cœur ont perdu tout leur stock de denrées alimentaires entreposé dans le local de Mezzavia. Le matériel électrique (frigos, congélateurs) et l'équipement informatique a également été endommagé. Très investi dans les actions de la vie publique et souvent force de propositions, le conseil municipal des jeunes (CMJ) met en place cette opération caritative pour permettre aux Restos du Cœur de relancer leur activité. https://www.restosducoeur.org/

