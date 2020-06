Réouverture de la boutique éphémère Carré d’Art

Réouverture de la boutique éphémère Carré d’Art Pour la 2e année consécutive, le collectif « Métiers d’Art Corse » réinstalle sa boutique éphémère, au 3 rue Zecavo Maire à partir du 2 juin. Un projet soutenu par la M3E, la Ville d’Ajaccio et la CAPA



Un projet soutenu par la M3E, la Ville d’Ajaccio et la CAPA dans le cadre d’une stratégie globale pour redynamiser l’activité commerciale et artisanale du centre-ville. Une quinzaine de créateurs exposent leur univers, garant d’un savoir-faire local souvent méconnu. Pour la saison estivale, les créateurs et artisans de l’association Métiers d’Art Corse mutualisent leurs moyens pour proposer aux Ajacciens et aux touristes une vitrine « Made in Corsica ».

La boutique Carré d’Art mettra en lumière jusqu’à fin septembre l’univers et le travail de 14 créateurs, diplômés des métiers d’Art et fédérés autour d’un projet commun : « promouvoir et faire connaître au public corse et d’ailleurs, la particularité de cette discipline à l’heure du « Made in China », mettre en avant la pièce unique, privilégier un rapport direct à la clientèle » informe le collectif.



Il y a un an, le projet voyait le jour en collaboration avec la Maison de l’Entrepreneur, de l’Entreprise et de l’Emploi (M3E), société publique locale financée par la Ville et la CAPA dans le but de soutenir la filière et de redynamiser l’activité commerciale et artisanale locale. Un projet piloté par sa Présidente, Marie Antoinette Santoni- Brunelli, et ses équipes : « La M3E a souhaité proposer un écrin aux artisans d’art du Pays ajaccien. Via cette boutique éphémère, elle a mis à disposition un espace de vente mais aussi un lieu de valorisation des savoir-faire ».

Ce sont près de 350 articles qui ont été vendus sur la saison 2019. « Grâce à ce projet, la Ville et la CAPA nous a donné la possibilité d’amorcer le processus pour nous faire connaître, nous fédérer en association, et créer une synergie entre tous les acteurs de la filière » relève Marie Christine Marovelli, Trésorière de l’association Métiers d’Art Corse et verrière au chalumeau.



On retrouve sur les 100 mètres carrés d’exposition des bijoux, du mobilier, des objets de décoration et luminaires, accessoires de mode, objets en céramique, couteaux, peintures sur toile.

«La M3E agit comme un facilitateur à travers la location du localqui octroie un rabais de loyer aux artisans, ou la prise en charge de petits travaux comme par exemple, cette année, la mise en place d’un éclairage commercial adapté pour optimiser la surface de vente » ajoute Marie-Antoinette Santoni- Brunelli.

Des histoires à raconter ...

Pour la saison 2020, cinq nouveaux créateurs mettront en lumière leur art : Christine Ollivier (bijoux et broderies perlées), Emmanuelle Thomas (Latitude 42 créations, cuir), Isabelle Istria (les casquettes Baretta Corsa), Vanina Laurenti (Tête de bois et Fétu de paille, créations enfantine), Aymeric Vinckier (Fait de carton créations).

Ils viennent compléter l’offre des 9 exposants déjà présents l’an dernier : Magali Isoni (céramiste, Terra Terre créations, et secrétaire de l’association), Jean Yves Mouillevois (coutelier, Mitarza créations et président de l’association), Jean Luc Alfonsi (Piatoni Créations, luminaires design), Christine Papillon (sculpteur sur bronze et terre), Saveria Geronimi (Germès créations, bijoux en or et en argent), Margot Issaly, artiste peintre-céramiste, Thierry Calia, spécialiste du mobilier en bois flottés ( Acqua Lenghju créations) et Marie Christine Marovelli (Marovelli Creations).

Au-delà des symboles culturels populaires comme la main de corail ou encore le couteau corse, ces artisans promeuvent un art de vivre : « La Corse est un produit, une marque connue dans le monde entier qui a une valeur. On peut aussi la représenter autrement car la culture corse est riche avec des thèmes qui se réinventent à l’infini. C’est tout l’objet de notre travail » poursuit Christine Marovelli.

Les métiers d’Art de Corse, souvent méconnus y compris dans leur propre région, font aujourd'hui un appel à la solidarité régionale, afin de ne pas anéantir toutes ces années de labeur et d'investissement... « La crise du Coronavirus a porté préjudice sur le bilan économique de tous les artisans de l'île avec des salons annulés, une activité commerciale arrêtée et des commandes perdues. Ce collectif a besoin aujourd'hui de soutien financier, de sponsors,pour mener des projets d'expositions afin exporter l’art insulaire sur le continent » ajoute Christine Marovelli. L’appel est lancé. Chaque création exposée permet d’appréhender le travail de ces artisans à l’univers bien singulier.Pour la saison 2020, cinq nouveaux créateurs mettront en lumière leur art : Christine Ollivier (bijoux et broderies perlées), Emmanuelle Thomas (Latitude 42 créations, cuir), Isabelle Istria (les casquettes Baretta Corsa), Vanina Laurenti (Tête de bois et Fétu de paille, créations enfantine), Aymeric Vinckier (Fait de carton créations). CP réouverture carré d'Art.pdf (345.12 Ko)







Accueil Envoyer à un ami Imprimer