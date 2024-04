Rencontre avec les élèves de la classe de 2 ASSP du lycée professionnel du Finosello Scontru incù i sculari di a classa 2 ASSP di u liceu prufissiunali di u Finusellu

À la demande des élèves de la classe de 2 ASSP (Accompagnement Services Soins à la Personne) du lycée professionnel du Finosello et de Madame Catherine FRADIN, professeur de Biotechnologie Santé Environnement, une rencontre s’est déroulée le mardi 23 avril 2024 après-midi, en partenariat avec les services de gestion et de prévention des risques majeurs de la Direction Départementale des Territoires et de la Ville d’Ajaccio.



Cette classe fait partie du dispositif "Lycée Engagé" lié au SNU (Service National Universel) et a choisi cette année comme thème d'étude "résilience et prévention des risques", plus particulièrement sur notre territoire et au niveau local. Les élèves étudient également les Risques Majeurs et tout ce qui touche à la prévention personnelle et professionnelle avec leurs professeurs.



La classe de 2 ASSP a souhaité ajouter une dimension géographique avec la gestion des risques naturels et technologiques à l'échelle régionale et communale. Ils ont consulté les documentations du service de gestion des risques de la Ville d’Ajaccio, en particulier le DICRIM (Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs) et ont préparé des ateliers pour travailler sur ces documents.



Cette rencontre a été l’occasion pour les élèves d’enrichir leur expérience en échangeant avec des personnes qui travaillent au quotidien sur les problématiques liées aux risques majeurs, leur identification sur notre commune, la planification et la gestion de crise. Elle s’inscrit dans la volonté commune d’acquérir collectivement une culture du risque et d’impulser une dynamique de territoire en matière de résilience.

