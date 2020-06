Remise des clés de la citadelle Une cérémonie de départ de l'armée a été organisée ce vendredi 5 juin à la citadelle d'Ajaccio. Le maire d’Ajaccio, Laurent Marcangeli en tant que nouveau gestionnaire, a effectué une dernière visite en compagnie des autorités militaires, de ce haut lieu de l’histoire d’Ajaccio et de la Corse pour sa prise de possession définitive.



Le Premier ministre, Édouard Philippe, était venu en personne sceller l’acquisition de la citadelle par la Ville d’Ajaccio. Une remise de clé symbolique qui ce 4 juillet 2019 était venue clore des discussions engagées depuis des années. Pour que la Ville puisse en prendre définitivement et totalement possession, ne manquait plus qu’une dernière visite accompagnée des autorités militaires pour l’état des lieux d’entrée réglementaire.



Passage en revue

L’objet de ce tour du propriétaire a été de permettre au maire d’Ajaccio de prendre en compte l’état de la citadelle qui n’était plus occupée depuis presque quinze ans dans sa majeure partie. Certains bâtiments, ceux n’ayant pas fait l’objet d’une expertise particulière au vu de leur intérêt historique mineur, ont ainsi été passés en revue pour permettre au nouveau gestionnaire d’actualiser son regard.



Au terme de cette visite, le PV contradictoire a été signé par Laurent Marcangeli et le colonel Ribette, commandant de la base de défense de Ventiseri-Solenzara dont dépend la garnison d’Ajaccio et à ce titre représentant de l’État. Toutes les clés et les badges d’accès de la citadelle ont, concrètement cette fois, été remis à la Ville d’Ajaccio qui y envisage un projet d’aménagement et de réhabilitation confié à la SPL Ametarra. En fin de matinée, une cérémonie en présence des différentes autorités a accompagné le départ des forces armées.



















