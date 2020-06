Remise de prix du concours d'affiches contre les violences faites aux femmes La ville (Mission Citoyenneté) en partenariat avec l'Académie de Corse et le Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF) a lancé en octobre dernier un concours de dessin et de peinture auprès des collèges de Corse du Sud pour contribuer à sensibiliser les élèves à deux thématiques :



- la prévention des violences faites aux femmes

- l'égalité fille/garçon



70 élèves des collèges de corse du sud, de Bonifacio, Vico ; Ajaccio : EREA ; collège Laetitia Bonaparte, ont produit des affiches sur les deux thèmes ciblés, avec leur professeurs d’arts plastiques au sein de leurs classes.



Les lauréats :



Pour le thème des violences contre les femmes :

1ier prix, l’EREA et les élèves de Madame Barnouin

2ième prix, le collège Laetitia Bonaparte et les 19 élèves de 3ième 6 de Madame Moreno

3ième prix, le collège de Bonifacio et les 20 élèves de la classe de 3ième3 de Madame Ellam Professeure d’arts plastiques et Madame Cudraz



Pour le thème de l’égalité Fille- garçon :

1ier prix, collège Laetitia Bonaparte (mêmes élèves et enseignante)

2ième prix, collège Bonifacio (mêmes élèves et enseignante)

3ième prix, collège de Vico et les élèves de 3ième2 de Madame Marchione



Les lots aux établissements lauréats sont des livres et supports pédagogiques offerts par la Ville d'Ajaccio.



Etaient présents lors de cette remise des prix, Aurélia Massei, élue déléguée à la jeunesse et aux associations, Laetitia Maroccu, élue déléguée à l'égalité femmes hommes et David Frau, élu délégué aux actions sociales.



Pour le Rectorat, Madame Battesti était présente, ainsi que Madame Martine Alliez Conseillère technique. Pour le CIDFF 2A la Directrice Madame Béatrice Pueyo, et Madame Mireille Matteaccioli, Vice Présidente étaient présentes.



Pour la DGA Développement social, sportif, vie des quartiers et les centres sociaux, Monsieur Maurice Martinez était présent, ainsi que Madame Cathy Quilici Directrice du centre social des Cannes.





























