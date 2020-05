Réflexion commune sur un plan d’aides aux commerces La Ville d’Ajaccio a organisé, ce mardi 19 mai à la mairie d’Ajaccio, une réunion d'échanges avec la Capa, la préfecture de Corse-du-Sud et les services de l’Etat dont la Direccte et la DRFIP, afin d’analyser les mesures d’aides qui pourraient être octroyées aux commerces du territoire ajaccien.







Recenser les professionnels

Après une première phase de déconfinement de la population le 11 mai dernier, une deuxième étape s'ouvrira à partir du 2 juin, et ce pour trois semaines. Si le premier ministre, Édouard Philippe, abordera notamment la question des cafés, des restaurants et des vacances fin mai, la Ville d’Ajaccio se doit de « préparer l’après », dès aujourd’hui. Le tissu économique ajaccien, qui représente deux tiers des commerces de l’île, a été durement touché par l’épidémie du Coronavirus. Si la volonté de beaucoup de commerçants est de reprendre une activité au plus tôt, certains s’inquiètent, et c’est bien légitime, pour l’avenir de leur entreprise. L’activité touristique et les commerces de bouche sont en première ligne des discussions dans un contexte de grande dépendance à l’offre de transport.



L’enjeu pour la Ville sera de recenser et d’informer les professionnels concernés sur toutes les aides existantes, en lien notamment avec le fonds de solidarité COVID-19, du plan pour le tourisme ou encore des dispositifs pour les salariés, des échéances fiscales et des garanties de prêt.



Faire remonter l'information

L'objectif est d'ouvrir "la boîte à outils" des aides disponibles et d'en envisager d'autres afin d'accompagner au mieux les besoins des professionnels. « Il ne faut pas que les commerces du territoire ajaccien, les petites entreprises, passent entre les mailles du filet, alors qu’il existe des outils pour les aider. La commune doit jouer son rôle de proximité en pénétrant le plus largement possible le tissu économique local. Il nous faut mener des actions convergentes avec les services de l’État, faire remonter les informations sur les cas particuliers », souligne Stéphane Sbraggia.



La Ville travaille actuellement sur plusieurs axes pour soutenir les commerçants :



- Le recensement des mesures de soutien financier directes et indirectes avec les soutien de l'Etat;

- L'occupation du domaine public : Autorisation anticipée d'occupation du domaine public pour les commerçants de mettre en place les terrasses en amont de l’éventuelle reprise d’activité le 2 juin.

de l’éventuelle reprise d’activité le 2 juin. Une réflexion sur l’extension des emprises du domaine public accordées aux commerçants, en compensation des contraintes de distanciation sociales à respecter avec une prise en compte de l’équité de traitement.

accordées aux commerçants, en compensation des contraintes de distanciation sociales à respecter avec une prise en compte de l’équité de traitement. Une baisse de la tarification d’occupation du domaine public accordée aux commerçants est à l’étude avec la mise en place de mesures dérogatoires. La Ville penche pour une exonération totale par dérogation au code général des collectivités.

accordée aux commerçants est à l’étude avec la mise en place de mesures dérogatoires. Une baisse des redevances locales et de publicité extérieure pour les commerces touchés par les fermetures administratives. - Pour le stationnement : élargissement des plages de gratuité;

- Une réflexion d’aménagement piéton par zones;

- La mise en place d’un questionnaire à destination des commerçants pour identifier leur besoin;

- La création d’un comité économique Covid-19 qui associerait la Ville, la Capa, les services de l’Etat, la Chambre de commerce et d'industrie, l’Agence de développement économique de la Corse (Adec), les représentants ou associations de professionnels par secteurs;

- L’hygiène et les protocoles sanitaires à respecter comme par exemple la création d’un guide de bonnes pratiques sanitaires à destination des secteurs de la restauration et de l’hôtellerie, appuyé des recommandations diffusées par le Ministère du Travail.



