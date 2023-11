Recrutements d'animateurs dans les centres aérés de la ville d'Ajaccio A Cità d'Aiacciu ricerca animatori pà travaglià ind'i centri d'asgi

La Ville d'Ajaccio recherche des agents d'animation au sein des centres aérés.



Il s’agit de postes à temps plein nécessitant les diplômes suivants : BAFA ou BAFD ou BPJEPS mention « Loisirs Tous Publics » spécialité « Animateur »



Les candidats stagiaires seront également acceptés dans la limite de 30 % des efectifs par structure d’accueil.



Les postes sont à pourvoir pour le 01.01.2024.



Rythme de travail : les mercredis en périodes scolaires, et les vacances scolaires.



Les missions principales : Encadrement des enfants en ALSH (3 à 11 ans)

Construction et animation d’un projet pédagogique avec l’équipe d’animation

Gestion du matériel

Recherche, conception et organisation d’activités nouvelles les mercredis en périodes scolaires, et les vacances scolaires.

