Rallye nature sur le Grand Site pendant les vacances d'hiver Pà i vacanzi d'invernu viniti à scopra u Gran Situ di a Parata

Le Grand Site des Iles Sanguinaires et de la pointe de la Parata, vous propose, une découverte ludique du Grand Site, pendant les vacances d’hiver.



Les mercredis 28 février et 7 mars à partir de 14h , v enez participer en famille à un " rallye" nature où l'observation et la malice seront les meilleurs atouts des participants !

Deux parcours sont proposés, l'un à partir de 6 ans et l'autre à partir de 8 ans.

Il sera question de vent, de mer, de plantes, d'histoire et d'orientation. Vous serez le bienvenu à partir de 6 ans, accompagné d'un adulte. Prévoir de l'eau, et de bonnes chaussures. Niveau de difficulté : facile. Places limitées. Inscriptions uniquement mail : grandsiteparata@orange.fr Rendez-vous à la Maison du Grand Site.

Accueil Envoyer à un ami Imprimer