Racines de ciel, "histoires d’œuvres” avec Olivier Rollin - vendredi 6 mars

L'écrivain Olivier Rollin est l'invité de l'association Racines de Ciel pour le cycle de rencontres littéraires "Histoires d’œuvres” ce vendredi 6 mars à 18h30 au Palais Fesch.



Olivier Rollin est le premier invité du nouveau cylce littéraires de Racines de Ciel. Ce Vendredi 6 mars, l'écrivain présentera, entre autres, son dernier livre "Extérieur Monde" paru aux éditions Gallimard en 2019. "Ce voyage dans [ses] voyages " sera l'occasion d'en savoir davantage sur soi, sur les autres, comme une sorte d'introspection qui nous pousse à en savoir plus encore. La rencontre sera animée par la journaliste Sandra alfonsi. Ne manquez pas la séance de signature en partenariat avec la librairie La Marge



Les prochaines dates :

Mardi 14 avril - 18h30 : Pierre Assouline présentera son livre "Tu seras un homme, mon fils", éd. Gallimard.

Vendredi 5 juin : Boris Cyrulnik et Boualem Sansal seront présents pour leur livre 'Résilience en Méditerranée', éd. Odile Jacob. José Lenzini, à l’origine de ce projet d’écriture avec le premier tome, "L’impossible paix en Méditerranée", éd. de l’Aube, animera cette rencontre.

Du 12 au 14 juin, Racines de ciel reçoit l’Italie via le festival sarde de Castelsardo, Un’isola in rete.



Lieu de rendez-vous, cour du Palais Fesch ou grande galerie.

La parole à Oliver Rollin "J'aime être ailleurs, loin, là où les êtres que je rencontre diffèrent de ceux que je côtoie chez moi, où ils parlent d'autres langues. L'Histoire m'intéresse, la Géographie aussi. J'aime voir devant moi une route qui fuit jusqu'à l'horizon, me sentir minuscule dans l'espace immense, constater que le monde, "mondialisé" ou pas, continue d'être varié, bigarré, surprenant. Cette passion n'est pas forcément confortable, mais elle n'est jamais ennuyeuse. Elle atteste peut-être une instabilité essentielle, une inquiétude au sens étymologique d'intranquillité.

J'ai écrit autrefois un livre qui s'appelle « L'Invention du monde », dans lequel je prétendais décrire une journée sur la planète entière. Avec « Extérieur monde», paru cet automne, j'ai voulu composer une mosaïque de scènes vues, vécues au cours de dizaines de voyages depuis une trentaine d'années. J'aimerais pouvoir dire comme Victor Hugo - à mon modeste niveau, attention! je ne suis pas mégalomane, pas au point de me mesurer à lui, en tout cas!- que " je suis un grand regardeur de toutes choses"."

Biographie Olivier Rolin, né le 17 mai 1947 à Boulogne-Billancourt, est le frère ainé de l’écrivain Jean Rolin. Il passe une

partie de son enfance au Sénégal, puis fait des études de philosophie et de littérature au Lycée Louis-le-Grand et à l’École Normale Supérieure. À la fin des années 60 et au début des années 70, Olivier Rolin milite activement au sein de la Gauche prolétarienne maoïste dont il dirige la branche militaire Nouvelle résistance populaire.

Collaborateur de Libération et du Nouvel Observateur, il publie à partir des années 80 des essais et une dizaine de romans, pour la plupart édités au Seuil.

Dans des livres très divers, tous placés sous le signe de la mélancolie, de l’exil et de la solitude, mais aussi pleins

d’humour, Olivier Rolin ne cesse de s’interroger sur l’histoire, les utopies, le rapport entre la pensée et l’action, les ambiguïtés de l’humain. « La mélancolie est constitutive chez moi. Même si, avec le temps, elle a gagné, me semble-t-il, en légèreté. J’aimerais qu’à l’avenir, de plus en plus, mes livres soient comme la musique de Schubert : la mélancolie et la gaîté intimement mêlées. » (« La littérature m’a appris l’ambiguïté », 2008).

En 1983, son premier roman, « Phénomène futur » superpose échec amoureux et désillusion politique.

« Bar des flots noirs » (1987) entraîne le lecteur de bar en bar et de pays en pays en compagnie de Borges, Gombrovicz, Joyce, Svevo, Pessoa, Kafka.

« Port-Soudan » (Prix Femina en 1994) et « Meroé » (1998) évoquent tous deux mais avec des

points de vue très différents l’Afrique et son Histoire. « L’Invention du monde » (1993), roman-somme en forme de tour du monde en 48 chapitres et 48 heures, fait le pari de contenir tout ce qui s’est passé le 21 mars 1989, selon 491 journaux de 31 langues différentes. Dans « Tigre en papier » (2002, Prix France Culture en 2003), le romancier fait le point sur son expérience du combattant de la gauche prolétarienne.

« Suite à l’hôtel Crystal » (2004) est une

entreprise perecquienne : la description minutieuse de chambres d’hôtel dans le monde entier débouche sur de très courtes histoires tragi-comiques.

« Baïkal-Amour » (éd. Paulsen 2017) est un voyage

mélancolique à travers la Sibérie, territoire qu’il affectionne tout particulièrement.

« Extérieur Monde » Collection Blanche, Gallimard Parution 29 août 2019

«Bigarré, vertigineux, toujours surprenant, tel demeure le monde aux yeux de qui en est curieux : pas mondialisé, en dépit de tout. Venu du profond de l’enfance, le désir de le voir me tient toujours, écrire naît de là. Chacun des noms qui constellent les cartes m’adresse une invitation personnelle. Ce livre est un voyage à travers mes voyages. Digressions, zigzags, la mémoire vagabonde. Visages, voix, paysages composent un atlas subjectif, désordonné, passionné. Le tragique, guerres, catastrophes, voisine avec des anecdotes minuscules. Des

femmes passent, des lectures. Si j’apparais au fil de cette géographie rêveuse, c’est parce que l’usage du monde ne cesse de me former, que ma vie est tressée de toutes celles que j’ai rencontrées.»

OLIVIER ROLIN



En savoir + : Entretien sur France Inter août 2019 au sujet de « Extérieur Monde » (éd.Gallimard)

https://bit.ly/2TnFNY3

