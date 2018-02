Qualité des eaux de baignade Qualità di l'acqua pà bagnassi

IL FAIT BON SE BAIGNER À AJACCIO !











Ainsi, la qualité des eaux de baignade a été contrôlée une fois par semaine entre le 15 juin et le 15 septembre, alors que la réglementation n’impose de le faire qu’une fois tous les quinze jours.



Les résultats ont été conformes tout l’été et peuvent être considérés comme particulièrement bons au regard de la fréquentation des plages :

Cette situation est le fruit d’au moins deux éléments :

Un travail de fond mené sur les plages urbaines, en lien avec la CAPA, consistant notamment en des curages préventifs des réseaux et en l’inspection de certains tronçons pour lesquels des travaux d’amélioration ont été menés ;

Une météo exceptionnelle, avec peu d’épisodes pluvio-orageux susceptibles d’entraîner des dysfonctionnements des installations d’assainissement ou des déversements directs d’eaux chargées par les exutoires pluviaux.

Cependant, le travail sur ce thème ne cesse pas à la fin de cette saison sans faille !



Pour encadrer encore davantage la question des eaux de baignade, le maire fait réaliser de nouveaux profils de vulnérabilité des plages de la Ville. Ceux-ci consistent à recenser et évaluer les sources de pollution puis déterminer les actions pertinentes pour améliorer la qualité des eaux et prévenir les risques sanitaires. Etudier la vulnérabilité des baignades permet ainsi de hiérarchiser les travaux préventifs à réaliser et assurer une gestion active notamment en interdisant par anticipation la baignade en cas de risque de pollution.



A l’issue de la mise en œuvre de ces profils (en cours de validation par l'Agence Régionale de Santé), il sera possible en effet, en concertation avec tous les acteurs du secteur, de décider d’interdire pour quelques heures la baignade ou au contraire de l’autoriser, en fonction d’indicateur tels que la pluviométrie, des tests d’analyses rapides, etc. Cela permettra à la municipalité d’optimiser la durée d’éventuelles fermetures des zones de baignade, tout en maintenant ses objectifs de prévention de la santé des baigneurs.

