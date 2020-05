Proximité, travaux pour l'amélioration du cadre de vie

Entre astreintes et interventions d’urgence et d’entretien, les services techniques de la Ville d’Ajaccio n’ont jamais été totalement absents du terrain. Mais depuis ce lundi 11 mai, directions et agents ont recouvré une activité intense. De nombreux chantiers ont donc repris leur cours presque normal. Certains d’entre eux concernent des travaux de voirie dans le cadre de l'amélioration du cadre de vie des Ajacciens,notamment la sécurisation des piétons et des automobilistes.Depuis lundi et la levée progressive du confinement, les Ajacciens ont pu redécouvrir l’animation urbaine dont ils n’avaient plus l’habitude. Entre la réouverture de certains commerces et activités professionnelles, la cadence des livraisons et les passants, les rues se font plus vivantes. Équipés des protections sanitaires de rigueur*, les agents techniques interviennent dans plusieurs quartiers de la ville pour réaliser des aménagements de sécurisation de voies. Il est ainsi pour la réalisation d'un plateau traversant et la reprise des trottoirs au carrefour de l’avenue du docteur del Pellegrino et du boulevard Dominique Paoli , quartier Saint-Jean pour un montant de 104 000 €. Quelques mètres plus haut, aux Palmiers, les services effectuent la réfection des trottoirs de l’avenue Maréchal Moncey (montant 195 000 €)Les trottoirs de l’avenue de la Grande Armée sont également en cours de rénovation pour un montant de 135 000 €.

D’autres travaux sont à venir, dont- La reprise du plateau traversant de la l'avenue Maréchal Moncey (côté école du Loretto) : 33 000 € ;- Reprofilage de la chaussée de la rue du Premier Bataillon de Choc : 37 000 €- Réfection des chaussées à divers endroits de la ville pour combler des nids de poules et autres excavations) : 25 000 €- Sécurisation de la rue Davin (coté mer), avec implantation de mobilier urbain anti stationnement : 11 000 €.*Les chantiers doivent observer le protocole de sécurité sanitaire lié à l'épidémie de COVID-19 (distanciation physique, port de masques, de gants…), tel que décrit par l'organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics (OPPBTP) pour les entreprises et par le Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT ) du 7 mai dernier pour les agents communaux.