Prolongation de la vigilance jaune « vague-submersion» et «orages» dimanche 3 mars 14h Les services de Météo-France placent le département de la Corse-du-Sud en vigilance météorologique JAUNE situation météorologique à surveiller pour le paramètre "vague-submersion" dimanche 3 mars à partir de 14h et jusqu'à lundi 4 mars 6h.



Météo-France place également le département en vigilance jaune pour orages et neige à partir de cette fin d’après-midi (orages isolés possibles dès la mi-journée).



La limite pluie-neige s’abaisse progressivement pour atteindre 900m en fin de journée ,prudence dans vos déplacement, notamment aux cols de Vizzavona et Vergio.



La vigilance « vagues-submersion » est avancée à 14h et se caractérise par une houle de sud-ouest jusqu’à demain matin. Les golfes de Ville d'Ajaccio, Sagone et Propriano sont particulièrement exposé.



Ne vous approchez pas du rivage et évitez les zones habituellement inondables du littoral. Pour se tenir informé de l’évolution des conditions météorologiques auprès de Météo France : composez le 05 67 22 95 00 ou consultez hitps://meteofrance.com/



Twitter : https://twitter.com/meteofrance



Application disponible sur l'App Store et Play Store

Accueil Envoyer à un ami Imprimer