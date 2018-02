Aujourd’hui, Jean-Toussaint Moretti et Jean-Marc Miniconi, chevilles ouvrières du projet « Week-end Aventures Ados » mené par la Direction des sports de la Ville d'Ajaccio, étaient au centre social de Saint Jean où un groupe de jeunes les attendait avec impatience entouré par l’équipe d’animation de la structure.

Après avoir rencontré les ados des quartiers des Salines et des Cannes, les 2 éducateurs sportifs sont venus prendre un premier contact afin de permettre au jeune public de prendre connaissance du projet qui, rappelons-le, débutera le 10 mars par un week-end à la station de ski du Val d’Ese avec une journée randonnée raquette et une journée ski avec l’École Française de Ski. 25 jeunes pourront participer à ce premier week-end, mais personne ne sera en reste, puisque les candidats qui n’auront pas été sélectionnés seront prioritaires sur les prochaines aventures.