Préparation à la distribution de masques à la population Depuis 10 heures ce samedi matin au Palatinu, élus et agents volontaires de la Ville d'Ajaccio, de la Capa et de la Protection Civile procèdent à la préparation de la mise sous pli des masques lavables. Cette opération d'envergure est destinée à fournir à chaque citoyen du pays ajaccien un masque réutilisable vingt fois. Ils seront distribués en boîtes aux lettres par des bénévoles à partir de la fin de la semaine prochaine.







Environ soixante-dix personnes se sont retrouvées ce matin au Palatinu dans le strict respect des règles sanitaires. L’objectif : la mise sous pli de masques destinés à la distribution en boîtes aux lettres des habitants. Agents et élus de la Ville d’Ajaccio, de la Capa et des bénévoles de la Protection Civile se sont mobilisés pour cette opération qui permettra à la population du Pays ajaccien de disposer d’un masque en vue du déconfinement.



Accompagner " Il nous faut accompagner au mieux la population dans cette phase de déconfinement, a souligné Laurent Marcangeli qui s’est rendu ce matin au Palatinu afin de remercier les bénévoles. J’ai souhaité que chacun de nos concitoyens dispose d’un masque lavable vingt fois. Les agents volontaires de la Ville, de la Capa et de la Protection civile ont répondu présents ce matin et démontrent encore une fois leur sens aigu du service public. "





Masque sur le visage, gel hydro alcoolique à portée, Chloé a tenu à venir ce matin et les jours qui suivront. " C’est une évidence pour moi d’être là, on peut aider à notre petite échelle. On a la chance d’être en bonne santé, ce n’est pas le cas de tout le monde. J’ai confiance en ces mesures pour endiguer l’épidémie, donc au travail maintenant ", explique cette agent municipale de la Petite Enfance affairée à glisser dans les enveloppes étiquetées de l’adresse des destinataires : un mot du maire d’Ajaccio et président de la Capa qui accompagne les masques et leur notice d'emploi. Si ses voisins de table sont espacés de plusieurs mètres, que la distanciation physique est la règle, il règne ici une ambiance chaleureuse avec le sentiment que chacun éprouve de faire quelque chose d’utile.

Mobilisation





Infos Pour les personnes qui n'auraient pas reçu les masques dans leur boîte aux lettres (nouveaux arrivants, changement de domicile...) des points de distribution seront mis en place une fois la totalité de la distribution effectuée afin qu'elles puissent disposer d'un masque.



Forte d’une mobilisation importante de volontaires, l’opération qui se déroulera sur plusieurs jours permet d’éviter au maximum que les citoyens se déplacent et les files d'attente sur des lieux de distribution. Une fois cette étape réalisée, les bénévoles vont procéder aux tournées de distribution dans les boîtes aux lettres. Pour faciliter cette distribution, il est demandé aux habitants d’immeubles dotés de digicode de laisser le libre accès aux boîtes aux lettres. Les distributions s’effectueront en deux phases jusqu’à mi-mai.







En chiffre Près de deux-cents personnes se sont portées volontaires pour les opérations de mise sous pli et de distribution qui se dérouleront en deux phases











