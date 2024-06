Pour un nettoyage des plages plus durable Da mantena a biudiversità è luttà contr'à l'erusioni marina, a Cità d'Aiacciu metti in opara un pianu pà puliscia i rinaghji di manu.



Pour maintenir la biodiversité et lutter contre l’érosion marine, la Ville d’Ajaccio met en œuvre un plan de nettoyage raisonné, sans action mécanique. Une politique conduite sous la houlette de Caroline Corticchiato, adjointe à l’excellence environnementale.



Les obligations de nettoyage des plages pour les communes littorales



Conformément à l’arrêté du 7 mai 1974 et à sa circulaire du 14 mai 1974, les collectivités de zones littorales fréquentées par le public sont responsables de la propreté et du nettoyage des macro-déchets. Il incombe donc à la commune d’Ajaccio d’assurer la propreté de ses plages. Ce nettoyage des espaces situés entre la limite côté terre du Domaine Public Maritime (DPM), autrement dit, la limite des plus hautes mers, et la laisse de basse-mer, semble d’autant plus nécessaire lorsque la fréquentation du public augmente avec l’arrivée des beaux jours. Néanmoins, il convient d’entretenir ces plages sans pour autant nuire au bon fonctionnement de leur cycle écologique.



« Établir un plan de gestion raisonné des plages exige de comprendre les enjeux liés à la protection de notre littoral. Des pratiques vertueuses permettent de préserver notre capital environnemental et notre biodiversité. C’est dans ce sens qu’est conduite notre stratégie » explique Caroline Corticchiato, adjointe à l’excellence environnementale.



Prise en compte de l’écologie de la plage L’écosystème littoral est constitué de plages et de dunes côtières qui abritent une diversité d’espèces végétales et servent de site de nidification pour la faune inféodée aux milieux littoral et marin. En plus de leur importance dans la réalisation des activités sociales et économiques humaines, ces plages et dunes agissent comme barrières naturelles contre l’érosion côtière. Afin de garantir le maintien de ces services écosystémiques, il est important de préserver la cyclicité naturelle des flux de matière dans ces écosystèmes : la production de chaque espèce est la ressource d’une autre. Ainsi, les végétaux décrochés naturellement de leur support ne sont en rien des déchets et s'avèrent même précieux pour l'écosystème littoral : source de nourriture pour la faune, apport d'azote pour les plantes du haut de plage, limitation de l'érosion, etc. Il convient donc de laisser sur place les dépôts naturels qui constituent la laisse de mer tels que la Posidonie, les coquillages ou encore le bois flotté.



Méthodologie de nettoyage adoptée par la commune d’Ajaccio Pour maintenir la biodiversité et lutter contre l'érosion marine, la Ville d'Ajaccio met en œuvre un nettoyage différencié sans action mécanique. Uniquement manuelles (sauf exception en cas de déchets lourds ou nécessitant un traitement particulier), les actions sur le littoral, plages et arrières-plages, répondent à un plan de nettoyage élaboré par la Direction de l'environnement, du végétal et du littoral (DEVL) et plus précisément par le Service littoral et espaces naturels. Le ramassage ne concerne donc que les « macrodéchets », débris solides d'origine humaine, visibles à l'œil nu, échoués et/ou déposés sur les plages, un tri qui ne serait pas rendu possible avec un nettoyage mécanique opéré à l’aide de ratisseuses et cribleuses. « Le nettoyage raisonné consiste à concilier les enjeux touristiques avec les enjeux écologiques et à adapter l'entretien des plages selon leur sensibilité environnementale », explique Anne-Christine Turck, cheffe du service. Ce procédé consiste également à organiser les ramassages de déchets selon les cycles de vie des espèces présentes sur le haut de plage (période de nidification, d'accouplement...).



Limiter les sources de pollution Parallèlement à ce nettoyage régulier, la Ville d’Ajaccio cherche à limiter la pollution des plages en provenance du milieu terrestre. A travers une démarche initiée en 2023, la commune ambitionne d’améliorer la gestion des déchets en retirant les corbeilles de plage. L’enlèvement de ces poubelles sur le site du Ricanto l’année dernière a prouvé qu’en l’absence de mobilier urbain, le caractère naturel de la plage s’en trouve renforcé, incitant les visiteurs à ne pas jeter leurs déchets au sol. Remplacées dès le mois de juin par un affichage explicatif, ces poubelles retirées feront l’objet d’un suivi permettant de mesurer les effets sur la propreté et l’entretien des différents sites, afin d’adapter le dispositif en fonction du niveau de fréquentation et l’importance des enjeux.



Finalement, il est important de rappeler que chaque producteur est responsable de ses déchets et qu’il lui incombe de les gérer en veillant à ce qu’ils ne se retrouvent pas sur la plage.



