Port de plaisance Charles Ornano : avis de tempête Météo-France, Mare e Vento et Windy, ayant édité un bulletin de "Situation météorologique à surveiller Houle et Vent de Sud-Ouest", concernant le département de Corse du Sud à compter de ce Jeudi 19 Octobre 2023 - 09h00, jusqu'au Dimanche 22 Octobre 2023 - 10h00.







Soyez prudents.



Il est demandé aux propriétaires des navires occupant un poste à quai de : - vérifier leur amarrage - arrimer au bateau les objets pouvant être transformés en projectiles - retirer tous les éléments susceptibles d'augmenter la prise au vent (Tauds, Voiles,…) - écarter le bateau du quai - placer correctement les pare-battages pour amortir les chocs sur la coque - doubler les amarres.

Pour se tenir informé de l’évolution des conditions météorologiques auprès de Météo France :

composez le 05 67 22 95 00 ou consultez hitps://meteofrance.com/



Twitter : https://twitter.com/meteofrance



