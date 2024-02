Plan communal de sauvegarde : La Ville et ses partenaires officialisent leurs liens Dans le cadre de la politique d’action mise en oeuvre par la Ville d’Ajaccio pour la protection des populations en cas d’évènements majeurs, cinq conventions de partenariat distinctes ont été signées, ce mardi 6 février 2024, entre la municipalité et la Croix-Rouge française, la Protection civile de Corse, le Palatinu, la Falep (ligue de l’enseignement de Corse) ainsi que le CIAS (centre intercommunal d’action sociale).



Ces signatures de conventions partenariales viennent formaliser les accords entre la commune et ces acteurs locaux, ainsi que les conditions d’engagement de chacune des parties.



En cas de déclenchement de mesures de sauvegarde appliquées aux sinistrés victimes d’un évenement relevant d’un risque majeur, le maire fait figure d’autorité. Il peut compter sur des partenaires, telles les associations agréées de sécurité civile présentes sur le territoire, afin d’oeuvrer aux opérations de secours et de soutien des populations.







Le détail des conventions signées ce mardi 6 février dans le salon napoléonien de l’Hôtel de Ville Conventions liant la Ville d’Ajaccio à la croix-rouge française de corse-du-sud et la Ville d’Ajaccio à la protection civile de corse :



Mission de soutien à la population, englobant un ensemble d’actions qui vise à mettre en place une chaîne distincte de celle des secours, pour une prise en charge matérielle et morale, des personnes concernées par un évènement (impliquées, sinistrées et/ou déplacées) et de leurs proches.



En situation d’urgence impérieuse ou en cas de montée en puissance de son Plan communal de sauvegarde, la commune pourra être amenée à activer un ou plusieurs centres d’accueil et de regroupement (Care), dont la coordination et le commandement sont sous l’entière responsabilité de l’autorité territoriale.



Convention liant la Ville d’Ajaccio à la régie du palais des sports et des spectacles du Stilettu « U Palatinu » :



Le but étant de préciser les obligations respectives des parties quant à la mise à disposition des lieux pour le convertir en centre d’accueil et de regroupement.



L’évaluation du nombre de personnes à accueillir ainsi que les moyens humains et matériels à déployer pour l’évènement est établie par le représentant de l’autorité territoriale, dans un délai qui se veut le plus bref possible. L’accueil maximal est de 2.000 personnes en accueil de jour et de 375 couchages en accueil de nuit (conforme aux recommandations figurant sur la plaquette Care du Ministère de l’Intérieur et des Outre-Mer).



Conventions liant la Ville d’Ajaccio au centre intercommunal d’action sociale (CIAS) et la Ville d’Ajaccio à la Falep-Ligue de l’enseignement de Corse :



En effet, le CIAS a des missions étendues qui vont de l’accueil, à l’animation, à l’accompagnement social et à l’accès aux droits. C’est le premier interlocuteur de proximité des populations mais aussi des partenaires associatifs et institutionnels. Il répond à des enjeux comme l’isolement, la précarité, les difficultés d’insertion ou le vieillissement de la population. Par ailleurs, il gère le registre communal des personnes sensibles (personnes âgées, personnes handicapées et isolées).



Le CIAS peut être amené à collaborer avec les différents services municipaux dans la mise en oeuvre du Plan communal de sauvegarde (dispositif Orsec gestion sanitaire des vagues de chaleur, de grand froid, et autres plans de sauvegarde des populations…).



De même, La Falep participe au système de mise en alerte de dispositifs destinés aux populations vulnérables dont les personnes sans domicile fixe. Elle s’inscrit comme acteur à de multiples niveaux :



- Écoute 115, recensement et orientation des demandeurs, hébergement d’urgence ou insertion,

- Dans les arrêtés portant sur l’organisation des plans et procédures spécifiques mises en oeuvre en période hivernale, en période de canicule, ou en cas de situation exceptionnelle.



La Falep - Ligue de l’enseignement de Corse fédère en Corse 48 associations d’éducation populaire. Elle est impliquée depuis plus de 30 ans dans le secteur de l’action sociale et de l’insertion et gère trois établissements sociaux qui ont développé différents services.



Présente dans de nombreuses instances régionales, elle s’inscrit dans un vaste réseau territorial et national.



La convention avec la FALEP permet d’optimiser sur le territoire de la Commune d’Ajaccio, les moyens d’accueil des publics vulnérables lors de l’activation des plans de protection des populations et la déclinaison de plans nationaux (grand froid et canicule) en région.

