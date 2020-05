« Passerelles et Compétences » se mobilise pour aider toutes les associations à traverser la crise







C'est pourquoi l'association « Passerelles et Compétences », pionnière depuis 18 ans dans le bénévolat de compétences avec 23 antennes régionales en France, vous informe de sa démarche pour accompagner les associations pendant cette crise.



En effet, « Passerelles et Compétences » met à disposition de toutes les associations de solidarité gratuitement et à titre exceptionnel pour faire face à cette crise, son réseau de bénévoles experts, pour un accompagnement par téléphone via un service adapté.



PC CLIC est une solution immédiate pour accompagner à distance avec des conseils sur-mesure sur les compétences : Juridique, Finances, RH, Marketing/Communication/Digital et Administratives.



« Passerelles et Compétences » s'est également adaptée pour continuer d'apporter des réponses à distance à des problématiques plus longues et plus complexes. Celles-ci restent gérées par nos 23 antennes régionales.



Pour contacter l'antenne de votre territoire : Bouches du Rhone (Marseille)

MONTAGU Annick

marseille@passerellesetcompetences.org



Passerelles et Compétences

www.passerellesetcompetences.org





Autres liens :

- https://drive.google.com/file/d/1lzJtkWgA0EKgk8jw4ccuWWH7mvEMdh0s/view?usp=sharing

- http://www.passerellesetcompetences.org/pcclic Aujourd'hui, on ne peut que constater, comme le prouve l'enquête du Mouvement Associatif sur l'impact du COVID 19 sur les associations, que celles-ci sont fortement impactées par la crise du Coronavirus et le confinement imposé. Elles ont, plus que jamais, besoin de soutien pour pérenniser leur activité.C'est pourquoi l'association « Passerelles et Compétences », pionnière depuis 18 ans dans le bénévolat de compétences avec 23 antennes régionales en France, vous informe de sa démarche pour accompagner les associations pendant cette crise.En effet, « Passerelles et Compétences » met à disposition de toutes les associations de solidarité gratuitement et à titre exceptionnel pour faire face à cette crise, son réseau de bénévoles experts, pour un accompagnement par téléphone via un service adapté.PC CLIC est une solution immédiate pour accompagner à distance avec des conseils sur-mesure sur les compétences : Juridique, Finances, RH, Marketing/Communication/Digital et Administratives.« Passerelles et Compétences » s'est également adaptée pour continuer d'apporter des réponses à distance à des problématiques plus longues et plus complexes. Celles-ci restent gérées par nos 23 antennes régionales.Pour contacter l'antenne de votre territoire : Bouches du Rhone (Marseille)MONTAGU AnnickPasserelles et CompétencesAutres liens :

Accueil Envoyer à un ami Imprimer