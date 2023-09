Parking Miséricorde : À partir du 1er octobre les horaires de navette évoluent

En cette fin de saison de estivale, les navettes du parking de la Miséricorde modifient leurs horaires et fréquences.



Du lundi au vendredi de 7h00 à 20h00 et le samedi de 7h00 à 00h30 ; hors dimanche et jours fériés.