Ouverture de la rue des Cannes en double sens

Depuis le début du PRU dans le cadre des opérations de l’Anru, le quartier des Cannes comme celui des Salines, commencent à voir les effets de cette modernisation. L’ouverture de la « barre Mancini » fait partie des réalisations spectaculaires qui offrent une nouvelle perspective au quartier et une toute autre physionomie. Les bassins de rétention Peraldi et Alzo di Leva compléteront par la suite ce dispositif de réfection du réseau d’eau pluvial et de protection contre les inondations. Après la rue Nicolas Peraldi, les rues Achille Peretti et Moro Giafferi (juin 2018), la rue des Primevères (mars 2019), ou encore le Chemin des Ecoliers, c’est la rue des Cannes qui s’ouvre à la circulation, en double sens ce 7 mars 2020. Au total 4,7 M€ ont été investis pour la rue des Cannes dans le cadre du programme de rénovation urbaine de l'Anru.Avant l'enrobé, les trottoirs, les arceaux pour vélos* du projet européen Intense, il a fallu creuser pour remplacer les réseaux, soit 500m linéaires de cadres hydrauliques déployés. La rénovation des places, dont la place de Lattre de Tassigny livrée le 22 février dernier (cf. article Place de Lattre de Tassigny, métamorphose urbaine quartier des Cannes ), la modernisation de l'éclairage public, l'aménagement paysagers, les connexions entre les quartiers, ont métamorphosé le quartier.Le programme de rénovation urbain (PRU) dans le quartier des Cannes a permis la réalisation d’importants travaux de modernisation des réseaux souterrains et des aménagements essentiels. A ce jour, en deux ans et demi de travaux, 38M€ de travaux ont été réalisés représentant plus de 80% du programme. Un rythme relativement soutenu pour une opération de cette envergure.Depuis le début du PRU dans le cadre des opérations de l’Anru, le quartier des Cannes comme celui des Salines, commencent à voir les effets de cette modernisation. L’ouverture de la « barre Mancini » fait partie des réalisations spectaculaires qui offrent une nouvelle perspective au quartier et une toute autre physionomie. Les bassins de rétention Peraldi et Alzo di Leva compléteront par la suite ce dispositif de réfection du réseau d’eau pluvial et de protection contre les inondations.

Aménagement du cadre de vie La place de Lattre de Tassigny ci-dessus a bénéficié d'une rénovation totale et d'un aménagement mobilier et paysager propice aux loisirs.

En mode vélo Les appuis vélos installés dans la rue des Cannes font partie du programme européen Itinéraires Touristiques Durables -Intense dont la Ville est partenaire.



A travers ce projet, la Ville d’Ajaccio a procédé à la définition de l’itinéraire cyclable développé sur Ajaccio, qui est lui-même intégré à l’itinéraire régional défini par l’Agence du Tourisme de la Corse, ainsi qu’à l’itinéraire transfrontalier INTENSE. Cet itinéraire transfrontalier constitue un produit touristique innovant et durable, qui bénéficie d’action de promotion – menées par le Chef de file et ses partenaires- à l’échelle de l’aire de coopération transfrontalière.



L’action pilote développée sur Ajaccio consiste en la fabrication et la pose de mobiliers de stationnement vélos et de parking vélos, qui seront positionnés le long de l’itinéraire défini. Les travaux réalisés / équipements acquis s'inscrivent dans le cadre du projet de coopération transfrontalière intitulé "INTENSE", et sont à ce titre cofinancés à hauteur 85 % par le FEDER et à hauteur de 15% par la Ville d'Ajaccio .

La rue des Cannes bordée d'arbres et de larges trottoirs, peut désormais s'emprunter en double sens.



