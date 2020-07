Opération plage propre Une opération plage propre sera menée ce mercredi 22 juillet à l'initiative du Conseil Municipal des Jeunes afin de sensibiliser la population et notamment la jeunesse, sur la nécessité de préserver le littoral



Les jeunes élus soutenus par Sébastien Deliperi, conseiller municipal en charge du conseil municipal des jeunes (CMJ) et Marine Schinto, conseillère municipale et également élue au CMJ, ont décidé de s’investir dans cette opération de défense de l’environnement, en programmant une intervention sur la plage Trottel, une des plages ajacciennes les plus populaires.



La direction de l’Environnement et Espaces Paysagers, par le biais de son service des plages, épaulera les jeunes dans cette mission et les dotera du matériel nécessaire.



Ramasser les détritus

L'objectif de cette opération est de préserver le littoral en limitant tous types de consommation sur la plage (alimentaire, cigarettes…) afin d'éviter les emballages. Il s'agit aussi de faire prendre quelques reflexes, à savoir celui de ramasser les détritus sur le sable même si ceux-ci ont été déposés par une tierce personne.



Le CMJ invite quiconque souhaiterait participer à cette belle opération, laquelle, afin d’éviter les fortes chaleurs estivales, se déroulera entre 8 heures et 10 heures du matin.



Soyons tous au rendez-vous !





