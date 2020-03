Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat - Les permanences téléphoniques Suite aux mesures sanitaires de lutte contre le Covid-19, la Ville d'Ajaccio et l'agence Urbanis ont dû prendre de nouvelles dispositions concernant l'OPAH des Cannes. Ainsi, les permanences physiques à la Maison de Quartier des Cannes sont annulées et transformées en permanences téléphoniques lorsque cela est opportun. Toutes les visites à domiciles (techniques, sociales, enquêtes…) sont également annulées. Nous vous tiendrons informés des suites à venir.







Contacts

Tél : 06.99.25.91.32

Mail : L’équipe d’URBANIS, dédiée à l’animation de l’OPAH reste à la disposition du public par téléphone et par mail:Tél : 06.99.25.91.32Mail : opahdescannes@urbanis.fr

Accueil Envoyer à un ami Imprimer