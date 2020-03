On fait quoi ce weekend à Ajaccio ? Vous cherchez des activités pour le weekend du 6 mars 2020 ? On vous suggère quelques idées de sorties à Ajaccio.







Racines de ciel, "histoires d’œuvres” avec Olivier Rolin - vendredi 6 mars à 18h30



Retrouvez plus d'informations dans notre article dédié. L'écrivain Olivier Rolin est l'invité de l'association Racines de Ciel pour le cycle de rencontres littéraires "Histoires d’œuvres” ce vendredi 6 mars à 18h30 au Palais Fesch.

Théâtre "Cyrano" les 5 et 6 mars à 20h30 à l'Aghja

Le spectateur se retrouve alors au centre d’un « tournage », ronde effrénée et virevoltante, hystérie joyeuse de création, de changements de décors et de personnages. Dans cet hommage à Méliès, artisan génial de l'illusion cinématographique, le mythe de Cyrano se réinvente sous nos yeux avec humour et poésie. Tarifs : Plein tarif 17€, Carte Ajaccio Culture 15€, Enfants (jusqu’à 10 ans) et scolaires 5€, Tarif réduit 11€ (jeune – de 20 ans, étudiant, demandeur d’emploi, intermittent du spectacle).

Renseignements

Aghja & Théâtre Point

6 chemin de Biancarello

20090 Ajaccio

Tél : 04 95 20 41 15

email : aghja@orange.fr

theatrepoint@wanadoo.fr

www.aghja.com La Compagnie Miranda plonge cette fois-ci dans le mythe de Cyrano de Bergerac, autre chef-d’œuvre de notre littérature théâtrale. Elle propose une lecture, toujours aussi légère et respectueuse dans un univers poétique, et replace les clowns, qui cette fois seront sans nez, dans les premiers temps du cinéma muet. S'éloignant de l'image attendue du mousquetaire, notre Cyrano devient acteur ou réalisateur qui transforme sa vie en film des années 20.Le spectateur se retrouve alors au centre d’un « tournage », ronde effrénée et virevoltante, hystérie joyeuse de création, de changements de décors et de personnages. Dans cet hommage à Méliès, artisan génial de l'illusion cinématographique, le mythe de Cyrano se réinvente sous nos yeux avec humour et poésie.

Cinéma "Regards sur l'Ecosse" les 6 mars et 7 mars à l'espace diamant Vendredi 6 mars



18h30 : Les Vivants, les Morts et les Marins

Marion Jhöaner, Marion Jhöaner | France, Écosse | 2017 | 9 minutes

En Ecosse, sur un bateau de pêcheurs. Le quotidien des hommes se confronte aux mystères sous-marins, à la fois cachés par l'opacité de la surface et révélés par le butin de la pêche.



Suivi de : Les Lutteurs des Highland

L’Écosse abrite parmi les plus grandes étendues de nature sauvage en Europe de l’Ouest et c’est le paysage qui impose le rythme du voyage. Le caractère médiéval imposé par les anciens châteaux alterne avec l’ambiance moderniste de certaines villes. Le pays du kilt et des lochs change de visage selon les saisons, avec le bleu turquoise des mers en été, le blanc de la neige en hiver, le rouge et or des forêts à l’automne, et les montagnes verdoyantes au printemps. La lutte écossaise, est une lutte d’origine médiévale du nord qui était très populaire entre le 18ème et 19e siècle. Le premier qui touche le sol avec une autre partie du corps autre que les pieds, perd. Ce jeu des guerriers écossais également pratiqué par certains viking nous font remonter le temps à l’époque des seigneurs et des menhirs.



20h30 : Just a Kiss...

Avec Atta Yaqub, Eva Birthistle, Shabana Bakhsh

Nationalités britannique, italienne, espagnole, allemande, belge

synopsis : Casim est un Pakistanais de Glasgow. Travaillant comme DJ dans les soirées branchées de la ville écossaise, il rêve de construire son propre club. Ses parents, musulmans fervents, ont arrangé son mariage avec une jeune femme de la communauté. Mais Casim rencontre Roisin, une jeune et jolie catholique, et c'est le coup de foudre. Malgré les réactions hostiles que suscitent leur union, ils vont essayer d'entretenir leur amour.

Ken Loach délaisse la misère économique pour parler de religion. Il quitte les quartiers mal famés de Londres, les provinces en crise du Royaume-Uni pour une zone pavillonnaire écossaise assez bourgeoise.



Samedi 7 mars



18h30

Un archipel

Clément Cogitore | France | 2011 | 11 minutes | Archives

Un Archipel trouve son origine dans un fait divers récent : le 22 octobre 2010, le HMS Astute, sous-marin nucléaire de l’armée britannique, s’est mystérieusement échoué sur les côtes de l’île de Skye en Écosse. Clément Cogitore en tire un «objet filmique non identifié» et utilise différentes techniques cinématographiques ayant traversé l’histoire, des cartons du cinéma muet aux pellicules retravaillées du cinéma expérimental. Cet archipel d’images montre le talent de l’artiste pour le storytelling et place le spectateur dans une situation anxiogène à la lisière de la fiction.



Suivi de : Trainspotting

Danny Boyle | 2017 | 1h 57min | Drame

Avec Ewan McGregor, Ewen Bremner, Jonny Lee Miller

Des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

D’abord, une bonne occasion s’est présentée. Puis vint la trahison.

Vingt ans plus tard, certaines choses ont changé, d’autres non.

Mark Renton revient au seul endroit qu’il ait jamais considéré comme son foyer.

Spud, Sick Boy et Begbie l’attendent.

Mais d’autres vieilles connaissances le guettent elles aussi : la tristesse, le deuil, la joie, la vengeance, la haine, l’amitié, le désir, la peur, les regrets, l’héroïne, l’autodestruction, le danger et la mort. Toutes sont là pour l’accueillir, prêtes à entrer dans la danse...



Tarifs : 6€ , 5€ membres carte Ajaccio Culture, 4€ bénéficiaires minima sociaux et - de 25 ans, 3€ - de 18 ans.

Football National 1 GFCA / Pau FC vendredi 6 mars à 20h stade Ange Casanova



Billetterie par ici Ce vendredi 6 mars à 20 heures, le Gazélec Ajaccio reçoit le leader Pau FC au stade Ange Casanova, pour le compte de la 25ème journée du Championnat National 1 !

Football ligue 2 ACA / Lorient samedi 7 mars à 15h au stade François Coty



Billetterie par ici Ce samedi 7 mars à 15 heures, l' ACA reçoit Lorient au stade François-Coty dans le cadre de la 28ème journée de Domino's Ligue 2.

Nationale 2 feminines HAC / Cagnes samedi 7 mars à 15h Gymnase Michel Bozzi Au match aller le match s’est terminé sur le score de 16 à 20 pour les filles du HAC.

Une nouvelle victoire est primordiale dans la course pour le maintien en nationale 2 !

Concert Laurent Bruschini samedi 7 mars à 19h30 à l'Espace culturel La ruche mezzavia

Formule "apero-concert" suivi d'un Open Mic'



Artiste confirmé de la scène insulaire corse, Laurent Bruschini est un auteur-compositeur, interprète né en 1976 à Paris.

Il fait ses premières armes dans cette même ville, aux cotés de l’Ensemble Di Maghju. La rencontre avec I Muvrini et les collaborations qui s’en suivent le confortent dans sa quête artistique.

A son retour en corse, il poursuit sa carrière au gré de nouveaux échanges. 2010 marquera le début de sa démarche solo. Laurent produit et réalise alors son premier album, Andammini. Loin des influences traditionnelles, il fait partager au public, un univers musical inattendu. Suivant une inspiration de tous les instants, il renforce sa singularité.

Deux ans plus tard, Mondu Latinu confirme le talent du chanteur. Il met sa voix puissante au service de textes ciselés et percutants. Textes écrits soit par lui-même, soit, comme pour le premier opus, par l’écrivain Marc Biancarelli.

Il réchauffe son public en mêlant rythmes latins et langue corse. Perfectionniste, il s’entoure des meilleurs musiciens.

Laurent s’attache à proposer une autre Corse, un autre monde. Tarif : 18€

Chemin de Ranucchietto, 20167 MEZZAVIA 06 20 80 24 44

Les dimanches en musique "Après Tessareh" le 8 mars à 16h au Palais Fesch Les dimanches en musique Dimanche 8 mars à 16 h : Après Tessareh

Duo polycordes : Sandrine Luigi (guitare), Catherine Zimmer-Lorenzi (clavecin).

Grande galerie

Conditions d’accès : billet d’entrée du musée, gratuit pour les enfants



Palais Fesch

50-52 Rue Cardinal Fesch, 20000 Ajaccio

04 95 26 26 26

Report des Journées des Droits de la Femme "Donne In Festa" Face à la contamination possible lors d’un rassemblement, après avoir estimé que la possibilité était quand même importante, l’événement du vendredi 6 mars Done In Festa qui se devait être festif a été reporté.

Nous nous retrouverons très bientôt dans un climat apaisé, cet épisode de contagion nous ne sommes pas préparés psychologiquement, et personne n’a envie d’être malade.

Un grand merci à toute les femmes, les artistes, les sponsors,le public et à très bientôt.

