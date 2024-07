Olympiades culturelles urbaines inter-structures Pà i Ghjochi Ulimpichi 2024 a mediateca di i 3 Marii hè à l'iniziu di un partinariatu incù parechji strutturi da urganizà ulimpiadi culturali u 12 di lugliu

A l’occasion des JO 2024 la médiathèque des 3 Marie initie un partenariat avec différentes structures de la ville et organise le 12 juillet prochain une OLYMPIADE CULTURELLES URBAINES INTER-STRUCTURES en collaboration avec les ALSH Candia et St Jean, le Centre U BORGU et L’association culturelle de Pietralba.



Ce grand jeu urbain à travers la ville mettra à l’honneur les jeux olympiques ainsi que le patrimoine de la ville d’Ajaccio sous forme de défis culturelles et épreuves sportives.

Les enfants pourront ainsi bénéficier d’une sortie culturelle et sportive sur des sites comme la citadelle, la place du Casone ou encore le Marché place Campinchi.



Au programme de cette olympiade culturelle : hand ball, pétanque, natation et autres défis sportifs et culturels de type quiz à différents points stratégiques de la ville d’Ajaccio.



Pour clôturer cette journée OLYMPIQUE, des jeux de kermesse accompagnés d’un goûter festif attendront les participants sur la place Campinchi.



Il n’y aura pas vraiment de gagnant mais la joie de se retrouver et participer ! Et pour remercier les participants, un LOT DE LIVRES sera distribué à chaque structure.



Programme Arrivée des équipes à 9h00, Rue Fesch.



9h00 - Rdv à la médiathèque des 3 Marie afin de récupérer la feuille de route avec départ différé des équipes.



10h00 - Rdv la grotte Napoléon, les équipes après résolution de la première énigme iront effectuer l’épreuve pétanque avec "LA BOULE IMPERIALE"



11h00 - à la citadelle, deux épreuves sont prévues : épreuves foot et hand Ball (St jean Ajaccio Footballclub et jeunesse sportive handball du Vazzio)



Pause déjeuner 12h00 - repas à la citadelle



4eme stop : 14h00 - Plage St François avec épreuves de natation (Direction et BNSSA = Gilles et Mélanie)



5eme stop : 15h00 - Place Campinchi Marcatu (marché couvert) : jeux de kermesse



16h00 : distribution de collations



16h30 : clôture de la journée avec remise des prix dans une ambiance festive et musicale (3 livres par structure offerts par la médiathèque des 3 Marie)





Inscriptions La médiathèque des 3 marie recherche 4 petits sportifs âgé(e)s entre 7 et 10 ans



Contact : 04 95 51 11 50



