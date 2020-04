NOUVEAUTE Impact de l'état d'urgence sanitaire sur l'instruction des autorisations d'urbanisme Modification de la date de report de l'instruction



Dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, décrété par le gouvernement, l'ordonnance n°2020-427 en date du 14/04/2020 vient de modifier les conditions dérogatoires d'instruction des permis de construire et autres autorisations d'urbanisme.



La date initiale de reprise du 24 juin 2020 est avancée au 24 mai 2020



Le détail des cas est précisé dans la fiche ci après:

fiche modifiee ordo 2020 427.pdf (108.19 Ko)



Contacts et informations Permanence téléphonique du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 : 07.77.32.74.87

: 07.77.32.74.87 Mail: urbansime@ville-ajaccio.fr ou m.auneau@ville-ajaccio.fr Pour toutes questions liées à cette règlementation dérogatoire ou pour toutes autres questions relatives à un dossier, les services de la Ville restent à la disposition du public et des professionnels:

