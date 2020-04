"Mangeons corse", agriculteurs producteurs faites-vous connaître La chambre d'agriculture a mis en place une plateforme de référencement des producteurs agricoles, une carte qui indique les infos pratiques afin de développer les relations commerciales. Le retour vers des achats de proximité, vers nos producteurs locaux se multiplie.







Comment s'inscrire



Les producteurs peuvent s'inscrire sur le site https://corse.chambres-agriculture.fr/mangeonscorse.

Et ils sont invités à se faire connaître auprès de leur chambre d'agriculture via le formulaire en ligne : Commande par téléphone ou par mail, vente à la ferme tous les jours ou livraison... la plateforme de géolocalisation des producteurs permet non seulement de se faire connaître davantage mais aussi de pouvoir proposer un mode de vente qui pourrait bien faire naître des habitudes pérennes en faveur de la consommation en circuit court. La crise sanitaire actuelle bouleverse nos habitudes. Elle aura des répercussions économiques sur l'ensemble du tissu productif insulaire. Aujourd'hui, chacun réorganise son quotidien, nos modes de vies et de consommation évoluent."Le retour vers des achats de proximité, vers nos producteurs locaux se multiplie. Ces actes simples qui apparaissent comme des évidences que nous avions un peu mises de côté devront perdurer", souligne la chambre régionale d'agriculture de Corse qui met en place une plateforme de référencement avec géolocalisation pour l'ensemble des producteurs de la région via son site internet www.corse.chambres-agriculture.fr Et ils sont invités à se faire connaître auprès de leur chambre d'agriculture via le formulaire en ligne : https://corse.chambres-agriculture.fr/mangeonscorse/je-suis-un-producteur/



