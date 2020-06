Lundi 22 juin, la Ville d’Ajaccio rouvre ses écoles élémentaires, maternelles et ses crèches À partasi da u 22 di ghjugnu, tutti i scoli materni è elementarii sarani aparti è ancu i ciucciaghji è i centri d'asgi

A partir du lundi 22 juin, l'ensemble des écoles maternelles et élémentaires ainsi que les crèches et les ALSH de la Ville rouvriront leurs portes avec un protocole sanitaire allégé retrouvez plus d'informations dans cet article.



A cette date, l'ensemble des écoles maternelles et élémentaires de la Ville rouvrira ses portes.

Les accueils périscolaires seront assurés (garderies matin et soir + cantine) avec les horaires habituels. Les enfants accueillis sur les accueils périscolaires sont ceux qui sont inscrits en temps normal. Un enfant non-inscrit ne peut pas être pris en charge.





Les Accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) pour les enfants de 3/6 ans et 6/11 ans fonctionneront du mercredi 8 juillet au mercredi 26 août 2020.



Modalités d'accueil : Places limitées. L'accueil en ALSH est réservé aux enfants déjà inscrits à l'activité ALSH pour l'année scolaire 2019-2020.



Inscriptions

Les bulletins de préinscription sont disponibles en téléchargement sur le site officiel de la Ville, sur sites à la direction des Accueils de Loisirs et au Guichet Unique.



Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter le secrétariat de la direction des ALSH en composant le 04 95 21 11 49



Les crèches rouvriront également le le 22 juin avec un allégement du protocole sanitaire qui avait été établi lors de la période d'épidémie Covid-19.

Horaires 7h30 à 18h15



Retrouvez les protocoles en pièces jointes





protocole sanitaire 17-06-2020.pdf (1.04 Mo)

Protocole réouverture créche 22_06_2020.pdf (236.92 Ko)



​Infos pratiques Accueil périscolaire : assuré

Cantine : assurée

ALSH : assurés le mercredi et pour les vacances

​Contacts Écoles élémentaires

Informations auprès de :

- La direction de l’école concernée

- La direction Éducation et Vie Scolaire : 04 95 23 67 30



Service Minimum d'accueil maternel

- Direction de la Petite Enfance : 04 95 23 39 63



ALSH élémentaires

Direction Accueil de Loisirs : 04 95 21 11 49



Guichet Unique : 04 95 10 03 33



