Localiser les commerces en activité, compruqui La chambre de commerce et d'industrie territoriale de Corse met gratuitement à disposition de ses ressortissants un outil de géolocalisation permettant de référencer les commerces en activité. Les commerces recensés seront alors visualisables à partir d’une cartographie qui permet, en quelques clics, de trouver les commerçants à proximité de son domicile par secteur d’activité.







Votre Point de vente est ouvert ?

Vous avez adapté vos horaires d’ouverture ?

Vous assurez des livraisons ?

Faites-le savoir grâce à notre outil de géolocalisation.



La CCIT de Corte souhaitons ainsi permettre aux commerces de proximité pouvant ouvrir dans le cadre des règles de confinement d’être visibles et accessibles à leur clientèle tout en facilitant le quotidien des habitants de nos territoires en leur proposant un outil unique pour trouver toutes les informations qu’ils cherchent.

En quelques clics, le moteur de recherche permet à vos clients d’identifier les commerçants de proximité en activité, par catégories (alimentation, santé, tabac-presse, dépannage, aide à la personnes…) leurs horaires d’ouverture, et les éventuels services de livraison ou point de collecte mis en place.





Votre commerce est ouvert ? Vous souhaitez l'enregistrer ? Rendez-vous sur :

https://tools.ccimp.com/covid-ajouter-commerce-2b/



Pour que la géolocalisation soit la plus précise possible, veillez à renseigner l’adresse complète de votre point de vente. (Numéro de rue, nom de la voie, code postal, commune).

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter :





Consultez la carte interactive "compruqui" Carte des établissements ouverts en Corse durant la période de confinement liée au Covid-19 w ww.compruqui.corsica.fr



Arrêté préfectoral portant règlement sur la fréquentation des commerces arrete_en_date_du_10_04_2020_portant_reglementation_frequentation_des_commerces.pdf (767.3 Ko)



