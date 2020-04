Livraison, drive... commerçants faites connaître vos services La direction municipale du commerce et de l'artisanat propose aux commerçants qui le souhaitent de faire connaître leur service de livraison ou de drive mis en place en cette période de confinement





Pour cela il suffit de communiquer les informations utiles pour une bonne information. Nom de l'enseigne, les coordonnées téléphoniques actives, un mail éventuellement, les services proposés (livraison, drive...), les jours et les horaires d'ouverture.



Pour contacter la direction du commerce et de l'artisanat : e-mail : commerce@ville-ajaccio.fr

commerce@ville-ajaccio.fr Permanence téléphonique : 04 95 51 78 65 Vous êtes commerçants et vous avez mis en place un service de livraison ou de drive sur l'ensemble de la commune d'Ajaccio pour faciliter les achats en cette période de confinement. Pour vous faire connaître davantage la direction municipale du commerce et de l'artisanat vous propose de vous déclarer. Une liste des commerçants sera ensuite diffusée et régulièrement alimentée sur le site de la Ville www.ajaccio.fr et sur ses réseaux sociaux.Pour cela il suffit de communiquer les informations utiles pour une bonne information. Nom de l'enseigne, les coordonnées téléphoniques actives, un mail éventuellement, les services proposés (livraison, drive...), les jours et les horaires d'ouverture.Pour contacter la direction du commerce et de l'artisanat :

Accueil Envoyer à un ami Imprimer