Les incunables de la bibliothèque Fesch révèlent leurs secrets

Il se sent un peu comme une personne importante ici. Ce n'est sûrement pas une impression, tant le travail que Simone Martini est en train de réaliser était attentu. Depuis une semaine, l'expert travaille avec minutie dans les réserves de la bibliothèque patrimoniale Fesch. Au cours de sa mission, le restaurateur mandaté par la Ville interviendra sur une dizaine d’ouvrages anciens datant d’une période comprise entre le XIVème et le XVIème siècles. Ils ont été choisi conjointement, au regard de leur valeur et de leur état de dégradation. Parmi ces ouvrages, se trouvent plusieurs incunables, notamment « Les Chroniques de Nuremberg » datant de 1493, ainsi qu’un manuscrit de dialectique et d’œuvres classiques datant de la fin du XIVème siècle.



La bibliothèque possède 29 incunables imprimés pour la plupart en Italie entre 1455 et 1500. "La Cité de Dieu de Saint-Augustin" est le plus ancien.