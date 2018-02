Les déchets professionnels I rumenzuli di i prufissiunali sò trattati da a CAPA

Vous exercez peut-être une activité professionnelle qui génère des déchets dont vous êtes responsable.

En dessous d’un volume hebdomadaire de 1100 litres de déchets ménagers, emballages compris, les déchets des professionnels font l’objet d’une prise en charge par la CAPA.

A condition qu’ils soient de même nature que les déchets des ménages, qu’ils ne présentent pas de caractère dangereux ou polluant , ils peuvent être collectés et traités dans les mêmes conditions.

En complément des collectes sélectives et des déchets résiduels des ménages, la CAPA a mis en place des collectes adaptées aux professionnels.

Vous trouverez ci-dessous les informations spécifiques et liens utiles. En cas de doute, n’hésitez pas à appeler le numéro CAPA Info Déchets.









Les déchets résiduels : collecte des professionnels



A l’exception des collectes en sacs en centre-ville qui sont détaillées ci-dessous, vous trouverez toutes les informations nécessaires sur la page ordures ménagères des particuliers.

Les jours, heures et modalités de collecte dépendent de la localisation de votre local professionnel.



Commerces non alimentaire du centre-ville d’Ajaccio

Les sacs de déchets résiduels sont à déposer sur la zone de passage du camion tous les jours sauf le mercredi, de 19h à 20h. Les déchets résiduels sont constitués de tous les types de déchets qui ne se trient pas et n’ont donc pas vocation à être recyclés. Il s’agit de déchets non dangereux qui entrent facilement dans les sacs poubelle et qui ne sont pas issus d’activités spécifiques (déconstruction, chantier…). Les collectes se font en bacs de regroupement, bacs individuels ou en sacs.Les jours, heures et modalités de collecte dépendent de la localisation de votre local professionnel.Les sacs de déchets résiduels sont à déposer sur la zone de passage du camion tous les jours sauf le mercredi, de 19h à 20h.

Boucheries, traiteurs, épiceries, boulangeries, glaciers

Les sacs de déchets résiduels sont à déposer sur la zone de passage du camion :

– de 15h à 16h tous les jours ;

– de 19h à 20h, tous les jours sauf le mercredi.



Cafés, hôtels et restaurants

Les sacs de déchets résiduels sont à déposer sur la zone de passage du camion de 15h à 16h et de 23h à 3h tous les jours



Téléchargez les mémos métiers de bouche et commerces non alimentaires en cliquant sur les pièces jointe Les sacs de déchets résiduels sont à déposer sur la zone de passage du camion :– de 15h à 16h tous les jours ;– de 19h à 20h, tous les jours sauf le mercredi.Les sacs de déchets résiduels sont à déposer sur la zone de passage du camion de 15h à 16h et de 23h à 3h tous les joursTéléchargez les mémos métiers de bouche et commerces non alimentaires en cliquant sur les pièces jointe Mémo commerçants (non alimentaire) du centre ville d'Ajaccio.pdf (1.26 Mo)

Mémo métiers de bouche du centre ville d'Ajaccio.pdf (3.48 Mo)



Références réglementaires Décret n° 2016-288 du 10 mars 2016 : les professionnels qui produisent ou détiennent plus de 1100 l de déchets par semaine, individuellement ou collectivement sur une même implantation, doivent trier à la source les déchets de papier, métal, plastique, verre, bois.

Article R543-226 du Code de l’environnement : les gros producteurs de bio-déchets doivent collecter à la source ces bio-déchets (résidus de cuisine…).

Les cartons bruns des professionnels Les cartons bruns issus de l’activité des professionnels représentent un volume suffisant pour leur dédier deux tournées de collecte spécifiques. Alors attention, les cartons pliés, propres et sans aucun autre déchet (plastique ou polystyrène) devront se tenir bien droits dans l’attente de leur camion spécialement « habillé de brun ».

– Entre Saint-Jean et les Sanguinaires, du lundi au samedi, les cartons sont à déposer à 19h devant les commerces, à l’exception du cours Napoléon et de ses rues adjacentes qui ont des points de regroupement.

– Pour les quartiers de Pietralba, de Mezzavia et de la Caldaniccia, les cartons sont à déposer sur la zone de passage du camion, entre 19h et 5h, du dimanche au vendredi.

En cas de volume de carton exceptionnel ou pour toute autre question, il suffit de contacter CAPA Info déchets au 0810 42 42 40 (service 0,06€/min + prix appel).



Téléchargez les différents mémos correspondant à votre secteur memo carton pro secteur centre ville sanguinnaires.pdf (3.26 Mo)

memo carton pro secteur pietralba mezzavia caldaniccia.pdf (2.18 Mo)



Tri Tous les professionnels du centre-ville d’Ajaccio peuvent présenter leurs sacs transparents dédiés au tri des emballages sur la zone de passage du camion, les mercredis et vendredis, de 19h à 20h.

Le verre : collecte des cafés, hôtels et restaurants La CAPA a mis en place une collecte spécifique du verre à l’attention des plus gros producteurs, tels cafetiers, hôteliers et restaurateurs.

C’est l’association d’insertion DEFI Verre qui assure la livraison et la maintenance des bacs dédiés. L’association permet ainsi la réinsertion par le travail tout en agissant pour l’environnement.



Association DEFI verre

Tél. : 04 95 21 78 81

Le papier : collecte des administrations et bureaux La CAPA assure la collecte de l’ensemble des écoles et des mairies du territoire, il assure aussi la collecte des bâtiments des services de l’Etat (plus de 50 bâtiments).

En répondant à l’appel à projets d’Ecofolio, la CAPA a bénéficié d’un financement pour l’acquisition d’un camion et de bacs dévolus à la collecte en porte à porte des papiers des administrations, banques et bureaux. Environ 3 tonnes de papiers par semaine sont ainsi écarté de l’enfouissement et collectées pour recyclage.



Téléchargez le mémo concernant la collecte du papier pour les administrations et bureaux en cliquant sur la pièce jointe



Mémo tri papier bureaux.pdf (1.49 Mo)



Autres déchets

La recyclerie fixe du Stiletto vous accueille également, 7/7 jours, avec un accès réglementé. Une inscription peut être nécessaire en fonction du type de véhicule qui vous utilisez. Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur Si votre activité professionnelle génère ponctuellement un gros volume de déchets ou un type de déchet nouveau, n’hésitez pas à contacter le numéro CAPA infos déchets pour obtenir des renseignements.La recyclerie fixe du Stiletto vous accueille également, 7/7 jours, avec un accès réglementé. Une inscription peut être nécessaire en fonction du type de véhicule qui vous utilisez. Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur la page dédiée.



Et pour les déchets exclus des collectes de par leur volume ou leur nature (emballages, palettes, huiles usagées, etc.), vous pouvez vous renseigner auprès de vos fournisseurs, entreprises de livraison ou contacter les entreprises et recyclerie dédiées aux professionnels.

Accueil Envoyer à un ami Imprimer