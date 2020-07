Accessu à l'insemi di a rubrica Campà in Aiacciu

Les actions de la Ville, pour faire de la posidonie une alliée des plages La Ville d’Ajaccio avec la direction départementale des territoires de la mer (DDTM) et la collectivité de Corse ont conjointement procédé à une opération de retrait provisoire de posidonies sur une partie de la plage de Capo di Feno. Cette première expérience dans une zone classée Natura 2000, consiste à faciliter un accès plus confortable à la plage tout en préservant cette plante à fleurs indispensable à la sauvegarde du littoral



Les posidonies ne sont pas des algues, mais des plantes à fleurs protégées dont la présence est signe d’une bonne qualité de l’eau notamment. Sa présence est également essentielle à la préservation de la biodiversité sous-marine et aux espèces. Sur le sable elle empêche le phénomène d’érosion. L’opération de déplacement provisoire des posidonies sur le domaine public maritime de la plage de Capo di Feno réalisée ce jeudi matin 2 juillet est une première. Elle consiste à répondre à une demande pour faciliter l’accès à la plage tout en préservant la posidonie. La plage de Capo di Feno est située dans la zone Natura 2000 dont les interventions doivent respecter un protocole strict.



​La posidonie doit rester sur les plages « Cette opération est une opération pédagogique, explique Caroline Corticchiato, adjointe déléguée au maire en charge de l’excellence environnementale et à la transition écologique, à la gestion du patrimoine paysager et des plages. Nous la réalisons avec les services de l'Etat afin de sensibiliser la population à l’apport important de la posidonie pour le milieu naturel et la biodiversité. Beaucoup de personnes pensent que la posidonie, sèche, échouée sur la plage doit être enlevée. En fait c’est tout le contraire nous savons qu’elle doit être conservée .»

​Activités économiques Pour l'élue en charge d'une nouvelle délégation qui exprime toute la volonté de la Ville d'Ajaccio de multiplier les actions en faveur de l'écologie, il importe également d'expliquer cette démarche aux paillotistes qui pourront eux-mêmes sensibiliser les vacanciers. Comme ils le font d'ailleurs pour préserver leur environnement. « Notre volonté est de concilier préservation de l’environnement et activité économique, les deux ne sont pas antinomiques. Nous effectuons cette opération de déplacement de cette plante à fleurs en tas pour libérer de l’espace sans pour autant agir sur son effet vertueux. Elle est ainsi conservée sur site pour lutter contre l’érosion du sable », a déclaré sur site ce jeudi matin afin d’échanger avec les techniciens et les professionnels restaurateurs de la plage.

Les posidonies n’ont pas été retirées de cette partie de la plage, elles ont été rassemblées en tas en bord de plage afin de permettre à la mer de pouvoir agir sur elles. Selon l’état de la mer, les posidonies pourront soit être emportées par les vagues vers le fond, soit être de nouveau déposer sur le sable. C'est leur rôle, vivante ou morte, il est essentiel. "La nature n'a pas besoin de nous, mais nous nous avons besoin d'elle", souligne justement Georgia Susini, directrice de l'Environnement et des Aménagements Paysagers de la Ville d'Ajaccio. "Et s"il y a un déséquilibre c'est que nous avons fait une mauvaise action." Garder les posidonie sur la plage est donc également un choix de gestion. Le choix de préserver le patrimoine naturel et environnemental en évitant les conséquences désastreuses sur la nature des mauvaises actions humaines.







