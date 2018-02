Les Textiles Ind'ellu si faci u riciculu di a carta, u vetru o l'mballaghji si pò truvà dinò lochi da fà quellu di i panni

A côté de certains points d’apport volontaires des emballages, du verre et du papier, vous pourrez trouver les bornes de recyclage des textiles. Ce sont les vêtements, mais aussi le linge de maison, les chaussures et la petite maroquinerie qui sont à déposer dans un sac fermé.



Grace à votre geste de tri, 95% des textiles déposés dans les bornes textile sont valorisés en sortie des centres de tri :



– réemploi (53%) : vêtements d’occasion et linge de maison (45%), maroquinerie et chaussures (8%)

– réutilisation (13%) : ex. chiffon d’essuyage

– recyclage (29%) : ex. effilochage

– refus (5%).



Que ce soit dans les bornes textiles ou auprès des associations locales (Croix rouge, Restaurants du cœur, Secours catholique et Secours populaire), pensez à recycler vos textiles.



L’objectif affiché du Syvadec, en charge de la collecte et du tri, est de passer de 600 tonnes à 800 tonnes de textiles collectés et qui ne finiront pas avec les déchets résiduels. La mode est un cycle qui se recycle.







Tél : 0810 42 42 40 (service 0,06€/min + prix appel)



Pour plus d'informations consultez le site du Syvadec



Points de collecte textile

