Lecture à la bibliothèque Fesch avec la Compagnie NéNéka Ghjovi u 1 di farraghju à 7 ore di sera : littura à a bibbiuteca Fesch cù a cumpagnia NéNéka

Jeudi 1er février 2018 à 19h00



Achetez vos places en ligne Achetez vos places en ligne : Tarif unique 5 €





Achetez vos place en ligne pour la lecture de Neneka en cliquant ICI





Attention : il n’y aura pas de billetterie sur place le soir de la représentation. Les places sont à retirer à l’Espace Diamant en amont de la lecture.



LECTURE



avec



JENNA THIAM

UGO CALIA



Mise en espace de FRANÇOIS ORSONI



La seule nouvelle de Büchner est, malgré son inachèvement, un pur chef-d'oeuvre. Le héros en est le poète Jacob Michael Reinhold Lenz (1751-1792) qui pour échapper à sa folie se réfugia chez le pasteur Oberlin dans les montagnes vosgiennes. Mais Lenz ne pourra échapper à l'étrangeté totale des choses et des êtres qui le fait souffrir. Au sein même de la nature, hommes, arbres, montagnes, prennent le masque implacable d'une présence hostile et menaçante.







La lecture publique fait maintenant partie de l’histoire de la compagnie, que ce soit avec "Les contes fantastiques" de Maupassant, "Fusées" de Charles Baudelaire, "Le château des Carpates" de Jules Vernes, "Morphine" de Boulgakov, des nouvelles de Pirandello, "Murtoriu" de Marco Biancarelli, "Fin de mission" de Phil Klay ou plus récemment la Mort de Danton de Georg Büchner. Nous avons toujours voulu offrir des grands textes de la littérature, faire de la lecture un outil essentiel de la démocratisation culturelle. Notre patrimoine littéraire n ' est une richesse inépuisable et la lecture publique, dans un temps réduit, donne accès à ces grandes oeuvres.

Elle est susceptible de créer des envies de lectures, d’émouvoir par le verbe, par le propos, au delà de toute forme de représentation.

La bibliothèque d’Ajaccio est un lieu puissant, sans doute un des plus majestueux de notre ville. J’aime m’y arrêter et lire dans ce silence rassurant qui accompagne la fréquentation des livres. Cet héritage de l'empire est un décor raffiné, un lieu hors du temps, une sorte d'écrin d’intelligence et de savoir : un lieu qui en soit est déjà un spectacle. Nous lirons des histoires ou des textes didactiques, des nouvelles ou des extraits de romans fleuves, des textes obscurs et d’autres dates, des textes qui parleront de la Corse, d’autres pas du tout.

Accueil Envoyer à un ami Imprimer